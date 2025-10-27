Un helicóptero y un avión de la Armada de Estados Unidos se estrellaron en el mar con media hora de diferencia

Ambos hechos ocurrieron por separado en el Mar de China Meridional, cuando las aeronaves realizaban operaciones de rutina. Qué dijo Donald Trump.

El MH-60R Sea Hawk de la Armada de los Estados Unidos realizaba operaciones rutinarias cuando ocurrió el accidente. (Imagen ilustrativa)

La Flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos informó que un helicóptero y un avión de su propiedad se estrellaron en el Mar de China Meridional , en incidentes independientes y separados por apenas media hora de diferencia.

El primer episodio tuvo lugar el último domingo hacia las 14.45 , hora local, cuando un helicóptero MH-60R Sea Hawk de la Armada de los Estados Unidos, asignado a los "Battle Cats" del Escuadrón de Ataque Marítimo de Helicóptero (HSM) 73, se hundió en las aguas del sur de China mientras realizaba operaciones rutinarias desde la aeronave portaaviones USS Nimitz (CVN 68).

De acuerdo con la información oficial, “los activos de búsqueda y rescate asignados al Grupo de Ataque 11 de portaaviones recuperaron a los tres miembros de la tripulación ” sin sufrir lesiones de gravedad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USPacificFleet/status/1982583083519140329&partner=&hide_thread=false South China Sea – On October 26, 2025 at approximately 2:45 p.m. local time, a U.S. Navy MH-60R Sea Hawk helicopter, assigned to the “Battle Cats” of Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 went down in the waters of the South China Sea while conducting routine operations — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) October 26, 2025

Apenas 30 minutos después, a las 15.15, un caza F/A-18F Super Hornet asignado a los "Fighting Redcocks" del Escuadrón de Caza de Ataque (VFA) 22 también cayó en las mismas aguas. Al igual que la aeronave anterior, realizaba operaciones rutinarias desde el mismo portaaviones, se aseguró en la comunicación de la Armada estadounidense.

Antes del impacto con el agua, los dos tripulantes fueron expulsados con éxito. Más tarde, los mismos rescatistas lograron divisarlos y ponerlos a salvo.

Qué dijo la Armada de Estados Unidos sobre el incidente

Según se indicó oficialmente, no hubo que lamentar víctimas fatales. "Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable", dijo la Flota del Pacífico de la Armada de Estados Unidos. "La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación", agregó.

Avión Estados Unidos El caza F/A-18F Super Hornet también cayó a las aguas del mar de China Meridional.

Los dos episodios se registraron en paralelo a la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a varios países del continente asiático, entre ellos Malasia, Japón y Corea del Sur.

La zona donde ocurrieron pertenece en su mayoría a China Meridional y representa un paso importante para el comercio marítimo mundial.

Qué dijo Donald Trump sobre los accidentes

De camino a Malasia desde Japón, y a bordo del Air Force One, el avión presidencial estadounidense, Donald Trump dio su impresión acerca de los accidentes del helicóptero y el avión de la Armada de su país.

Al ser consultado por la prensa, el republicano calificó los episodios consecutivos como "muy inusuales" y deslizó la chance de que se hubieran producido a causa de un problema de combustible.

"Creen que podría ser combustible en mal estado. Lo averiguaremos. No hay nada que ocultar, señor", respondió Trump cuando le preguntaron al respecto.

A inicios de este 2025, dos aviones de guerra estadounidenses cayeron del portaaviones Harry S. Truman de la Marina mientras operaban en Medio Oriente.

Recientemente, un incidente similar involucró a un avión comercial en la misma región: dos personas murieron cuando una aeronave de carga se salió de la pista mientras aterrizaba y cayó al mar.

Avión, accidente Hong Kong Se trata de un avión de carga, en el accidente dos operarios perdieron la vida.

Según se informó oficialmente las víctimas fatales eran personas que estaban en un vehículo terrestre del aeropuerto de Hong Kong, que colisionó con el avión y también cayó al mar de China Meridional.