Brutal intento de femicidio: su ex se subió con el auto a la vereda y la atropelló afuera de un bar

Las cámaras de seguridad captaron el violento momento que ocurrió en Brasil. La joven fue trasladada de urgencia al hospital. Imágenes sensibles.

Una joven fue atropellada por un auto mientras estaba sentada frente a un bar. Fuentes policiales confirmaron que fue víctima de un intento de femicidio en manos de su expareja. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La joven de 26 años se encontraba sentada frente a un bar en la ciudad de Lupionópolis, en Brasil, a l momento del ataque. Las cámaras del lugar captaron el momento en que un vehículo que conducía su ex subió a la vereda y la atropelló . Según reveló la Policía Militar (PM), el hombre habría realizado el acto intencionalmente.

Según reveló su hermana a medios locales, pese al brutal impacto del auto, afortunadamente solo sufrió una fisura en el coxis. "Está un poco afectada psicológicamente. Me dice 'cierro los ojos y veo la escena'", contó. Según un reporte de RPC , filial de TV Globo en Paraná, el conductor es Alex Pizarro, de 40 años.

Qué reveló el parte médico de la joven víctima del intento de femicidio

Según los informes policiales, la acción fue premeditada, luego de que ella decidiera ponerle fin de la relación. Desde el Hospital São Rafael de Rolândia, indicaron a través de un comunicado que fue evaluada por el equipo médico, que solicitó las siguientes pruebas de imagen: tomografía computarizada (TC) de cráneo, columna cervical, tórax, abdomen, columna lumbar, columna torácica y pelvis.

Los exámenes revelaron una fractura en la región del cóccix. El caso fue evaluado por el equipo de traumatología, que indicó el traslado a un hospital de tercer nivel a través del Sistema Central de Gestión de Camas. De igual manera, se sospecha que podría perder la movilidad de las piernas debido a la gravedad de las lesiones.

Respecto al agresor, se conoció que tras el atropello el auto dejó de funcionar y escapó a pie quedando prófugo tras el hecho. La PM fue alertada e inició las investigaciones en la región. Las fuerzas de seguridad se han movilizado para localizar al sospechoso , quien será acusado de intento de femicidio.

Femicidio: un sargento asesinó a su pareja y a su hija de un año, luego se quitó la vida

Un sargento del Ejército de Brasil, identificado como Pedro Henrique Martins dos Santos, asesinó a su pareja y la hija de ambos en una vivienda ubicada en el barrio Morro Nova Cintra de la ciudad de Santos, en San Pablo. Luego de cometer ese doble crimen, el militar se quitó la vida.

Según informaron medios de aquel país, Gabrielly Simões Silva fue encontraba tendida boca abajo en una de las habitaciones de la casa el pasado domingo, día que coincidió con la celebración del día del padre en Brasil. La mujer, de 21 años, abrazaba a su hija, Jade Carolina, de apenas uno. Las paredes del lugar estaban salpicadas de sangre.

En el mismo cuarto hallaron el cuerpo sin vida de Pedro Henrique. El sargento estaba sentado sobre la cama y con una herida en el cuello. Cerca de él había un arma de fuego, que fue incautada y remitida para peritaje.