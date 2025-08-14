Un sargento asesinó a su pareja y a su hija de un año, y luego se quitó la vida

Las víctimas del crimen fueron encontradas abrazadas en una habitación. Familiares manifestaron que se trataba de una relación problemática.

Un sargento asesinó a su pareja y a su hija, y luego se quitó la vida en Brasil.

Un sargento del Ejército de Brasil , identificado como Pedro Henrique Martins dos Santos, asesinó a su pareja y la hija de ambos en una vivienda ubicada en el barrio Morro Nova Cintra de la ciudad de Santos, en San Pablo . Luego de cometer ese doble crimen, el militar se quitó la vida .

Según informaron medios de aquel país, Gabrielly Simões Silva fue encontraba tendida boca abajo en una de las habitaciones de la casa el pasado domingo, día que coincidió con la celebración del día del padre en Brasil. La mujer, de 21 años, abrazaba a su hija, Jade Carolina, de apenas uno . Las paredes del lugar estaban salpicadas de sangre.

En el mismo cuarto hallaron el cuerpo sin vida de Pedro Henrique . El sargento estaba sentado sobre la cama y con una herida en el cuello. Cerca de él había un arma de fuego, que fue incautada y remitida para peritaje.

El sitio web de noticias brasileño G1 informó que Gabrielly ya había denunciado al militar ante la Policía Civil en enero de 2023, cuando atravesaba su séptimo mes de embarazo.

La presentación, puntualmente, fue por amenazas y lesiones corporales en el contexto de violencia doméstica. En ese momento, la víctima dijo que Pedro Henrique intentó asfixiarla con una almohada y que incluso la amenazó con patearle la panza para que perdiera el bebé.

A raíz de esa situación, ella decidió terminar con la relación que mantenía con el sujeto que, por entonces, era cabo en el Ejército, y quien dos días después, siempre según el mismo informe de la Policía, volvió a agredir a Gabrielly.

Pese a todo esto, la Policía Civil dejó en claro que la mujer rechazó una orden de protección en su favor y que, dos meses después de esos incidentes, intentó quitarse la vida. En su declaración, de acuerdo con G1, argumentó que estaba angustiada por la separación.

Una relación tóxica y un crimen que fue advertido

Según la familia del sargento, la relación entre ambos siempre fue un tanto tóxica y desde su entorno los alentaban a ponerle fin. Pese a ello, seguían juntos. "Era bastante perjudicial para ambos. Se separaron, volvieron, se separaron, volvieron", expresó la tía del asesino, Maria Batista de Carvalho.

Además, la mujer reconoció que Pedro Henrique ya había mencionado la posibilidad de cometer el crimen. Según dijo, su sobrino dijo que no aguantaba más y que "cualquier día" mataría a Gabrielly y se quitaría la vida.

Por su parte, Carla Martins dos Santos, hermana del sargento, reconoció que su cuñada le había pedido ayuda cuando sucedió el crimen, y que mientras hablaba con ella escuchó los disparos.

La mujer contó que la pelea que desembocó en el trágico hecho comenzó por celos de Gabrielly hacia su hermano. De acuerdo con esa misma versión, el hombre iba a pasar la noche en la casa de Carla tras el entredicho, pero volvió a discutir con su pareja por mensaje de texto y se marchó.

"Le escribí para preguntarle dónde estaba. Me respondió: 'Estoy en casa, Cah. ¿Por qué?'. Así que pensé que todo estaba bien ", relató. Luego recibió el llamado de la víctima, diciendo que Pedro Henrique la estaba amenazando de muerte.

Procedimiento policial y pericias luego del crimen

La Unidad de Investigación Criminal de Santos realizó las primeras diligencias forenses en el lugar, que incluyeron la recolección de evidencia balística, muestras biológicas y registro fotográfico de la escena. Las paredes presentaban salpicaduras de sangre, lo que sugería la utilización de un arma de fuego a corta distancia.

De acuerdo con el informe policial, el arma incautada fue enviada para análisis en el Instituto de Criminalística con el objetivo de confirmar si era la que se utilizó en el doble homicidio y posterior suicidio.

Las necropsias de las tres víctimas también están en curso para determinar la secuencia de disparos y precisar la causa de muerte.

Qué dijo el Ejército brasileño

El Comando Militar del Sureste (CMSE) confirmó que Pedro Henrique ocupaba el rango de sargento tercero en el Ejército brasileño. De todas maneras, en un comunicado, señaló que, al no tratarse de un delito militar, la investigación y el esclarecimiento del hecho son competencia exclusiva de la Policía Civil de São Paulo.

El CMSE agregó que colaborará con las autoridades judiciales en todo requerimiento relacionado con el caso.

Mientras tanto, las autoridades continuaban revisando registros de llamadas y mensajes en los dispositivos electrónicos incautados en el domicilio. Los resultados del análisis forense del arma y las pericias de necropsia serán determinantes para reconstruir la cronología exacta del hecho.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo informó que el caso fue registrado como feminicidio seguido de suicidio y que las investigaciones quedaron bajo la órbita de la Policía Judicial Central (CPJ) de Santos.