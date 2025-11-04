Estrellaron una camioneta en una tienda para robar vapeadores premium: ofrecen miles de dólares de recompensa

Sucedió en Arizona y la importante gratificación por encontrar a los responsables va por cuenta del dueño del local.

Estrellaron una camioneta en una tienda de Arizona para robar vapeadores premium.

Un delincuente encapuchado estrelló una camioneta presuntamente robada en una tienda de productos para fumadores de Arizona, en Estados Unidos, y se llevó vapeadores de alta gama . El dueño del local ofrece ahora una importante recompensa para identificarlo.

El episodio se registró alrededor de las 3 de la madrugada del domingo en un local denominado “Up in Smoke”, situado en la ciudad de Tempe y que se encontraba funcionando hace unos dos años.

"Pensé que era un conductor ebrio o un robo al descuido y de repente mi corazón empezó a latir con fuerza y me puse muy nervioso", afirmó Fadi Sayed, el propietario del comercio.

Las cámaras de vigilancia del lugar captaron toda la secuencia. Muestran al conductor que sale del vehículo con la cabeza cubierta con la prenda que llevaba puesta tras incrustarse en el local y comienza a tomar distintos productos de las estanterías.

En Arizona, unos ladrones enmascarados estrellaron una camioneta robada contra una tienda de vapeo y se llevaron vaporizadores de alta gama.



Según declaraciones que Sayed realizó a Fox 10 Phoenix, el ladrón parecía tener predilección por los productos de vapeo y se llevó “un montón” de esos productos en sus versiones desechables.

El dueño apuntó, además, que un cómplice lo esperó fuera del comercio y colaboró activamente en el robo. Para Sayed fue un acto como "muy imprudente, muy, muy estúpido".

La Policía local informó oficialmente que no hubo detenidos y que, incluso, no tenía ningún sospechoso en el radar. Dijo, además, que la investigación continuaba para obtener mayores precisiones sobre la identidad de los ladrones y sobre el destino del botín.

Medios locales precisaron que el objetivo de los ladrones eran los vapeadores de 'Geek Bar', un producto que en la actualidad tiene gran demanda por culpa de retrasos en la fabricación y problemas derivados de los aranceles a las importaciones procedentes de China.

Una recompensa de miles de dólares

En aquel mismo medio, el propietario del lugar afirmó que está dispuesto a abonar una suma importante de dinero para la o las personas que aporten datos útiles para atrapar a los ladrones. Manifestó, en específico, que ofrece una recompensa de 30.000 dólares.

Ladrones Arizona El ladrón que estrelló una camioneta en una tienda de Arizona saca el botín del local.

"Mientras nadie haya resultado herido...Mañana será un nuevo día. Nos recuperaremos y las cosas irán mejor que antes, con suerte", indicó.

El domingo por la tarde, horas después de un incidente que, afortunadamente, no dejó víctimas ni heridos, el lugar continuaba con los cristales rotos y una cinta dispuesta por las autoridades para evitar que el ingreso de curiosos pudiera complicar la investigación.

Los graves daños del local y el lamento del dueño

“Sufrimos muchos daños. La puerta ya no está, necesitamos una nueva. Las vitrinas están destrozadas”, enumeró Sayed.

Pese a que el contexto no era el mejor debido a los importantes destrozos que sufrió el local, el dueño decidió mantenerse en actividades y atender al público a través de una puerta lateral.

Ladrones Arizona 3 Fadi Sayed, el propietario del comercio, lamentó los daños registrados tras el impacto de la camioneta en el local.

"No podemos cerrar. No podemos permitirnos cerrar", dijo a Fox 10 Phoenix. Y detalló que los delincuentes se llevaron “un montón de vapes desechables”.

Por último, mencionó: “Nos esforzamos mucho para construir una tienda y es una lástima verla destruida así”.