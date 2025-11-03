Se derrumbó parte de una histórica torre medieval en Italia: hay al menos cuatro heridos

Ocurrió esté lunes por la mañana. Rescataron a varias personas atrapadas y hay un hombre grave.

Una parte de la Torre dei Conti , una histórica construcción medieval situada en el centro de Roma en Italia , cerca de los Foros Imperiales, se derrumbó este lunes mientras se realizaban trabajos de restauración, lo que obligó a los bomberos a rescatar a cuatro operarios, uno de ellos en estado grave .

El operario tuvo que ser trasladado a un hospital de la capital, mientras que los otros tres, ilesos, fueron auxiliados tras quedar bloqueados en los andamios de apoyo a la torre, según informaron los medios locales.

Cientos de turistas en la capital italiana fueron testigos de cómo los bomberos emplearon una escalera móvil para trasladar una camilla al nivel superior de la Torre dei Conti, que data del siglo IX y fue ampliada por el papa Inocencio III en 1203.

Embed Una torre histórica se derrumba en el centro de Roma mientras se encontraba en obras de renovación.



Se busca a un trabajador atrapado bajo los escombros. pic.twitter.com/C99q3uLlE2 — RT en Español (@ActualidadRT) November 3, 2025

Varios trabajadores se encontraban sobre un andamio cuando se produjo el primero de los derrumbes, mientras que el segundo tuvo lugar en plenas operaciones de rescate, con efectivos de los Bomberos ya desplegados para atender a las primeras víctimas, según indicó la cadena RAI.

Roberto Gualtieri, alcalde de Roma y el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, se desplazaron hacia la zona para seguir en persona estos trabajos.

"Estaba fuera sirviendo las mesas cuando oí un ruido de escombros. Levanté la cabeza y vi caer a un trabajador”, relató la camarera de un restaurante cercano a la torre al Corriere della Sera.

derrumbe Torre dei Conti en Roma

La zona está completamente bloqueada por las fuerzas del orden, que han acordonado el área alrededor de los Foros Imperiales y la plaza de Venecia, también como medida de precaución por temor a que se produzcan nuevos derrumbes. En el pasado, la estructura afectada hoy por el derrumbe fue objeto de desalojos por ocupación ilegal de viviendas que se encontraban dentro del complejo.

Una torre con casi mil años de historia

La Torre dei Conti, de 29 metros de altura, es solo una parte del proyecto original, que alcanzaba entre 50 y 60 metros cuando fue construido en el siglo IX. Posteriormente fue ampliada por el papa Inocencio III en el año 1203.

La estructura que se derrumbó parcialmente es solamente la base del proyecto original de la torre, que fue construida para sobrepasar los 50-60 metros. La torre se redujo a su estado actual por sucesivos terremotos, en particular los de 1348, 1630 y 1644, y fue abandonándose progresivamente tras una última reforma en el siglo XVII.

Embed Paura in centro a #Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1 pic.twitter.com/Xj43qlQUqH — Tg1 (@Tg1Rai) November 3, 2025

Desde 2006, la torre no había sido utilizada ni mantenida, lo que llevó a su degradación interior y exterior, motivo por el cual el Ayuntamiento de Roma y la Superintendencia impulsaron un proyecto de recuperación estructural y restauración.

Según la página web del Consistorio, los trabajos estaban enfocados a "la seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".

Noticia en desarrollo