Los alpinistas alemanes fueron sorprendidos mientras ascendían la Cima Vertana, en Italia. Quiénes alertaron a los rescatistas en medio del temporal.

Arrastrados por una avalancha: así murieron un padre, su hija y otros tres alpinistas

Cinco escaladores alemanes murieron tras ser arrastrados por una avalancha cuando ascendían la Cima Vertana, en los Alpes de Italia . Entre las víctimas fatales se encontraban un padre y su hija de 17 años.

El grupo había partido el sábado bien temprano con el fin de escalar la Cima Vertana, de 3.545 metros de altura, cerca del pueblo de Solda. Sin embargo, ese mismo día, los sorprendió el alud . Sucedió hacia las 16, hora local, y los rescatistas se preguntaba por qué el grupo continuaba ascendiendo en ese momento, ya que se considera que es tarde para seguir escalando en esa zona.

Según el servicio de rescate alpino italiano (Soccorso Alpino e Speleologico), los alpinistas no viajaban juntos y estaban divididos en dos grupos. Uno de ellos, formado por tres personas, fue “completamente arrastrado por la avalancha” , indicó ese organismo en sus redes sociales. Los cuerpos de todos ellos fueron recuperados sin vida.

De acuerdo con medios europeos, las víctimas eran dos hombres y una mujer de entre 30 y 50 años que trabajaban como guías en las montañas.

Alpes italia 1 Arrastrados por una avalancha: así murieron un padre, su hija y otros tres alpinistas

En tanto, del segundo grupo, compuesto por cuatro personas, dos lograron ponerse a salvo, sobrevivir al accidente y alertar a las autoridades para que activaran el operativo de rescate. Ambos fueron evacuados el sábado en helicóptero a un hospital de Bolzano.

Por su lado, los otros dos alpinistas, el padre y su hija, fueron encontrados muertos el domingo cuando la búsqueda, que comenzó con el apoyo del helicóptero y drones Pelikan 3, se reanudó tras una suspensión por las inclemencias del clima.

Tras ser identificadas, las últimas dos víctimas fueron transportadas por el Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige CNSAS – ODV, con el apoyo del helicóptero.

Cómo fue el operativo de los rescatistas

El portavoz del servicio de rescate alpino, Federico Catania, detalló que los montañistas “fueron arrastrados hasta la parte baja del barranco donde se produjo la avalancha”. En ese sentido, agregó que los equipos regresaron al valle cuando las condiciones meteorológicas empeoraron en la montaña.

El operativo de búsqueda fue reanudado el domingo a primera hora, cuando mejoró la visibilidad y pudieron volver a operar los helicópteros. Las unidades caninas de rescate fueron trasladadas por aire hasta unos 2.600 metros de altitud y desde ese lugar los equipos continuaron a pie.

Alpes italia 2 Arrastrados por una avalancha: así murieron un padre, su hija y otros tres alpinistas

Las operaciones fueron coordinadas por la estación de Rescate Alpino Solda, con el apoyo de las estaciones aledañas, el rescate alpino de la Guardia Finanzas y los Bomberos para actividades en el valle.

Las hipótesis sobre las causas de la avalancha

Olaf Reinstadler, portavoz del Servicio de Rescate de Montaña de Sulden, explicó a medios alemanes que la avalancha podría haberse producido por acumulaciones recientes de nieve que no se adhirieron correctamente al hielo inferior.

Señaló, en ese sentido, que las condiciones meteorológicas eran buenas, pero advirtió que no era habitual que los montañistas continuaran la escalada a esa hora de la tarde, ya que el descenso habría ocurrido al anochecer.

La región de Ortler, ubicada en el norte de Italia y próxima a la frontera con Suiza, es una de las más transitadas por alpinistas experimentados. Los picos de la zona alcanzan los 3.900 metros y atraen cada año a miles de escaladores europeos.

Según especialistas, las avalanchas son una de las principales causas de accidentes en los Alpes y afectan tanto a escaladores como a esquiadores de montaña.

En paralelo, señalan que el número de accidentes aumentó en los últimos años debido a que cada vez más deportistas se aventuran a zonas remotas poco después de las nevadas, cuando el riesgo de desprendimientos es más alto.