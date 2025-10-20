Chocó con una casa donde festejaban un cumpleaños, mató a una mujer e intentó escapar

El conductor huyó a pie, pero luego se entregó a las autoridades. Ocho menores y cinco adultos resultaron heridos. Sucedió en Maryland, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Bladensburg, cuando un automóvil se subió a la vereda y chocó a los invitados

Una mujer murió y trece personas , en su mayoría niños, sufrieron heridas de consideración, cuando un conductor chocó una vivienda donde se celebraba un cumpleaños infantil en el estado de Maryland, en Estados Unidos .

El hecho ocurrió en la ciudad de Bladensburg el pasado sábado alrededor de las 10.14 de la noche, hora local, cuando un automóvil se subió a la vereda y atropelló a los invitados que se encontraban reunidos bajo unos gazebos frente a la casa.

De acuerdo con la información oficial que proporcionó el Departamento de Policía de Bladensburg en sus redes sociales, el conductor escapó del lugar a pie tras el choque, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

Horas más tarde, el sospechoso, un hombre de 66 años con domicilio en Washington D.C. cuya identidad no trascendió, se entregó voluntariamente a las autoridades y fue entrevistado por investigadores especializados en accidentes de tránsito.

La víctima fatal fue identificada como Ashley Hernández Gutiérrez, también residente en la capital de Estados Unidos. La mujer, de 31 años, murió a causa de las lesiones sufridas durante el impacto.

Las autoridades aguardaban una consulta con la Fiscalía del Condado de Prince George para determinar los cargos penales que se presentarán contra el conductor.

Un terrible incidente y numerosas víctimas

El incidente ocurrió en la Avenida 56 al 4.100, una zona residencial cercana a Annapolis Road. Allí, un grupo de personas participaba de una celebración familiar al aire libre y por eso se encontraban cerca de la calle.

En medio de los festejos, y para su sorpresa, el vehículo impactó directamente contra varias de las personas que participaban de la cena, antes de detenerse frente a la vivienda.

Según se supo oficialmente, un total de quince personas fueron alcanzadas por el auto, entre ellas ocho menores de edad y seis adultos.

Estados Unidos accidente 2 El conductor escapó después del accidente, pero luego se entregó voluntariamente.

La Policía de Bladensburg aseguró en su reporte que once de las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales del área metropolitana.

Específicamente, tres adultos fueron trasladados al Centro Médico Regional Capital, mientras que otra víctima fue llevada al Hospital Universitario Howard, y siete niños al Hospital Infantil. Los menores afectados tenían entre uno y 17 años.

De los heridos, seis niños fueron dados de alta tras recibir atención médica, mientras que uno permanece internado en condición estable.

En tanto, entre los adultos, tres continúan hospitalizados, una persona aguardaba tratamiento y otra fue dada de alta luego de recibir asistencia de emergencia.

Las distintas hipótesis del fatal accidente

Luego del fatal accidente, personal de la Policía se acercó hasta el lugar del hecho y cerró el tránsito para facilitar las tareas de los peritos. Debido a las distintas tareas que hubo que realizar, la calle permaneció cerrada durante varias horas.

Estados Unidos accidente 3 La casa donde se celebraba el cumpleaños, horas después del fatal accidente.

El caso quedó a cargo de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Bladensburg y los investigadores no descartan que el conductor haya perdido el control del vehículo o estuviera bajo los efectos de alguna sustancia. De todas maneras, para confirmar esta última versión, deben esperar las pruebas toxicológicas que le realizaron al sospechoso.

El auto, mientras tanto, fue secuestrado para realizar peritajes mecánicos y determinar si presentaba fallas técnicas. Los resultados preliminares, se informó oficialmente, iba a ser enviados a la fiscalía local para definir los pasos a seguir para la Justicia y las posibles imputaciones.