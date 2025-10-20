El nene de apenas seis meses quedó sin supervisión durante casi una hora en Florida. Sus padres fueron arrestados.

Dejaron a un bebé solo en la playa para ir a pasear con sus otros tres hijos.

Un hombre y una mujer afrontan severos cargos en Estados Unidos tras dejar a su bebé de seis meses sin supervisión en una playa de Florida , durante casi una hora, para ir a pasear con sus otros tres hijos.

El incidente, según reportó oficialmente la Oficina del Sheriff del Condado de Walton (WCSO), ocurrió el pasado viernes 10 de octubre en Miramar Beach, cuando la criatura fue dejada debajo de una carpa .

La Policía fue alertada de esa situación por un grupo de personas que se quedaron cuidando al niño hasta que llegaron los agentes al sitio, ubicado en Sandestin Boulevard al 4.000, en las inmediaciones de un lujoso hotel.

"Estamos agradecidos con el bañista que reaccionó rápidamente y dio la alarma y con aquellos que intervinieron para cuidar al niño con la misma amabilidad y preocupación que mostrarían con los suyos", dijo el sheriff Michael Adkinson.

La insólita explicación de los padres

Al arribar al sitio donde se encontraba el bebé, los agentes de la Policía se quedaron junto a él para esperar que llegara el personal del Distrito de Bomberos de South Walton, con el fin de evaluar al pequeño.

En ese momento aparecieron sus padres, quienes reconocieron que habían dejado al niño debajo de la carpa para que durmiera la siesta.

La insólita explicación tuvo una segunda parte. El matrimonio aseguró que, durante el paseo con sus otros hijos, perdió la noción del tiempo.

Playa bebe nota 2 Dejaron a un bebé solo en la playa para ir a pasear con sus otros tres hijos: la insólita explicación

Según las cámaras de seguridad del área, que fueron revisadas por los investigadores, la familia estuvo alejada del bebé durante aproximadamente 60 minutos y no llevaban consigo sus respectivos teléfonos móviles.

“No se deja a un bebé en casa y luego se va a la tienda. El bebé podría darse la vuelta y asfixiarse, o el viento podría taparle la cara con una toalla. No se sabe qué habría pasado", cuestionó el mayor Dustin Cosson, de la Oficina del Sheriff del Condado de Walton, en declaraciones a ABC13.

La grave acusación que afrontan los padres del bebé

Brian Wilks, de 40 años, y Sara Wilks, de 37, de Houston, ambos de Texas, enfrentan cargos de abuso infantil tras ser “acusados de negligencia sin causar graves daños físicos”, según precisó el informe oficial.

El texto de la oficina del Sheriff indicó, en paralelo, que “el personal de bomberos de South Walton evaluó al bebé y confirmó que sus signos vitales eran normales y que no presentaba ningún problema”.

Bebé playa nota Dejaron a un bebé solo en la playa para ir a pasear con sus otros tres hijos

Ante ese panorama, notificaron de la situación al Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), que acudió de inmediato al lugar.

Naturalmente, el matrimonio Wilks fue arrestado, aunque un día más tarde recuperaron la libertad tras abonar una fianza de 1.000 dólares.