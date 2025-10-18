¿El papa León XIV podría visitar Argentina en 2026?

Así se lo comentó el sumo pontífice al presidente de Uruguay, país que incluiría en su gira por América Latina.

El Papa León XIV le comentó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, su intención de visitar la Argentina y Uruguay en 2026 .

“La intención la tiene. Me quedó claro que el año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos”, reveló el mandatario uruguayo a la prensa tras un encuentro que mantuvieron en el Vaticano.

Según contó, el Sumo Pontífice analizó la posibilidad de realizar el viaje de Francisco que quedó pendiente , destaca el sitio Newsweek Argentina.

“Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya al Río de la Plata, a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay”, advirtió.

Leon XIV Orsi Uruguay

En ese sentido, remarcó que a León y los otros papas “no les queda otra opción” que visitar estos países porque “la gente los espera”.

“En Uruguay hace tiempo que estamos esperando, teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de ahí, de Buenos Aires, pero no se dio, pero este papa manifiesta toda su intención, veremos. Tiene todo un mundo para recorrer también”, expresó.

León XIV enfatizó que urge abordar el hambre con "soluciones reales"

El Papa León XIV visitó la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma en el marco de su 80 aniversario, desde donde hizo un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se aborden las cifras del hambre global con soluciones concretas y voluntad política real, advirtiendo que "los eslóganes no sacan de la miseria".

Durante su discurso, el pontífice calificó como un "fracaso colectivo, un extravío ético, una culpa histórica" el hecho de que millones de personas sigan padeciendo hambre en el mundo, en una época de grandes avances científicos y tecnológicos. Denunció la existencia de una "insensibilidad imperante", una "economía sin alma" y un "sistema de distribución de recursos injusto e insostenible" como las causas subyacentes de esta crisis.

papa Leon XIV FAO -SOLO INTERNA-

León XIV también criticó el "pragmatismo vigente que reemplaza a la persona con el beneficio", y exhortó a una superación de un paradigma político enconado, instando a que una visión ética prevalezca sobre el beneficio económico. Subrayó que la erradicación del hambre, fijada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, "solo será posible si existe una voluntad real" y no meras "solemnes declaraciones".

El Papa enfatizó que la lucha contra el hambre es una "responsabilidad compartida" que no admite indiferencia, recordando que "quien padece hambre no es un extraño, es mi hermano". Además, condenó el uso de los alimentos como "arma de guerra", calificando esta práctica de "cruel" y como un "crimen de guerra" que niega el derecho fundamental a la vida, haciendo referencia a conflictos como los de Gaza y Ucrania. Las cifras son alarmantes: 673 millones de personas se van a la cama sin comer, lo cual, para el pontífice, no son solo estadísticas, sino vidas truncadas y comunidades vulnerables.

El compromiso debe ser integral, y el Papa reiteró el desafío evangélico: "Dadles vosotros de comer", instando a la Santa Sede y a las instituciones católicas a seguir sirviendo a los más desfavorecidos.