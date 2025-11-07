El increíble caso de un ciclista de 77 años que cayó por un barranco y sobrevivió tres días tomando vino

Fue de compras a un supermercado y al volver sufrió el accidente. Sucedió en un poblado al sur de Francia. “Es un milagro”, dijo el médico que lo atendió.

Una de las exigente curvas de la ruta que transitaba el ciclista cuando cayó a un barranco en Francia.

La ruta no era desconocida para él. De hecho, la transitaba frecuentemente en bicicleta para ir a comprar provisiones al supermercado. Pero algo le pasó ese día y el ciclista de 77 años cayó por un barranco de unos 40 metros en Francia .

El hombre sobrevivió al impacto y luego debió sobreponerse a tres días de espera antes que lo rescaten. ¿Cómo lo hizo? Tomando las botellas de vino que había adquirido antes del accidente.

“ ¡Es un milagro! En el frío y la humedad, casi sin comida ni bebida, ¡es increíblemente resistente!”, resumió el doctor Laurent Savath, jefe médico del Servicio de Bomberos y Rescate de Hérault.

Fue Savath quien lo atendió luego de ser evacuado por un helicóptero de la Seguridad Civil (Dragón) desde el lugar de la caída hacia el hospital de Alès, donde le hicieron los exámenes médicos necesarios para controlar su estado de salud.

Su caso fue reflejado hace unos días por Le Dauphine, sitio web francés que entregó detalles del increíble caso de este sujeto, cuya identidad no trascendió.

Cómo hizo el ciclista para sobrevivir

El septuagenario ciclista vive solo en una caravana en Saint-Julien-des-Points, al sur de Lozère, y habitualmente recorre durante poco más de 40 minutos la RN 106 hasta La Grand-Combe, un camino sinuoso de montaña, para comprar mercadería destinada a su vida cotidiana.

Sin embargo, en el camino de regreso, cerca del puente que marca la frontera entre Saint-Julien-des-Points y Gard, por razones que se desconocen perdió el control de su bicicleta en una curva y cayó abruptamente por una cuesta empinada y llena de rocas.

Bomberos francia Según informaron los Bomberos, el ciclista cayó a un barranco de unos 40 metros.

A causa del incidente, fue a parar al lecho del río Gardon. Según informaron los Bomberos, descendió por unos 40 metros. A partir de ese momento, tuvo que apelar a su instinto de supervivencia.

Afortunadamente para él, pudo mantener a salvo los productos que llevaba en su bolsa de compras. Entre ellos había algunos alimentos y botellas, varias de de las cuales eran de vino. Fueron esos artículos, en definitiva, los que le salvaron la vida, en un escenario de frío y humedad.

Tres días después, el rescate

De acuerdo con el informe de Le Dauphine, el hombre quedó imposibilitado de subir nuevamente hacia la ruta y, ante ese panorama, decidió pedir auxilio a los gritos, pero nadie lo escuchó sino hasta tres días después del accidente.

Fueron trabajadores viales de la Dirección Interdepartamental de Carreteras (DIR) quienes percibieron su voz, vieron su bicicleta visiblemente dañada en el fondo del barranco y solicitaron ayuda.

El doctor Savath reveló que el hombre, en varios intentos que realizó para acceder nuevamente a la ruta, cayó al río varias veces.

“La hipotermia era una preocupación”, reconoció el médico, quien confirmó finalmente que el hombre solo sufrió esa afección de manera leve, al igual que algunas heridas menores.

Helicóptero francia Luego de ser detectado por trabajadores viales, el ciclista fue rescatado del barranco en helicóptero.

El episodio recordó a otro similar ocurrido en 2023 en Australia, cuando una mujer desapareció durante cinco días en la maleza y fue rescatada con vida tras sobrevivir “a base de piruletas y vino”.

La protagonista de esa historia, de 48 años, se había perdido luego de que su automóvil quedara atascado en el barro.