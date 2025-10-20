Quién era el ciclista que murió tras ser atropellado: pesar y un llamado a la solidaridad

El accidente ocurrió este lunes al mediodía en la intersección de calles 8 y 11, en la zona rural de Guerrico, un sector muy frecuentado por ciclistas del Alto Valle.

El joven ciclista de 20 años murió en la tarde del lunes en un siniestro vial en la zona rural.

Un trágico siniestro vial ocurrido este lunes al mediodía en la zona rural de Guerrico se cobró la vida de un ciclista , tras ser embestido por un automóvil en la intersección de calles 8 y 11 , a pocos kilómetros del ingreso al establecimiento Bubalcó .

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue protagonizado por un Chevrolet Onix , conducido por un hombre de 30 años domiciliado en Plaza Huincul (Neuquén) , quien circulaba de sur a norte cuando, por causas que aún se investigan, impactó con el ciclista que se desplazaba de oeste a este. Pese a los intentos de asistencia, la víctima falleció en el lugar .

Horas más tarde, el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente que el joven fallecido era Darío Drujera , de 20 años , vecino del barrio Acceso Aeroclub . Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde fue reconocido por sus familiares.

La muerte de Drujera deja una herida profunda en la comunidad deportiva de Allen y reaviva el reclamo de mayores medidas de seguridad vial en los caminos rurales del Alto Valle, donde cientos de ciclistas entrenan a diario.

Un joven con sueños en el ciclismo

Darío era un apasionado del ciclismo y su vida estaba marcada por el esfuerzo y la dedicación. Provenía del mundo del mountain bike, disciplina en la que había mostrado talento y compromiso. En los últimos meses había comenzado a entrenar en ruta, con el sueño de poder participar algún día en la tradicional Vuelta al Valle, una competencia emblemática del deporte regional.

El accidente ocurrió en un sector muy transitado por ciclistas de Allen y otras localidades, que utilizan los caminos rurales para sus entrenamientos diarios. El conductor del vehículo involucrado manifestó que no alcanzó a ver al ciclista en el cruce.

Conmoción y pedido de seguridad

La noticia generó profundo pesar en la comunidad allense y en el ambiente del ciclismo. En redes sociales, amigos, compañeros de entrenamiento y deportistas de toda la región expresaron su tristeza y consternación, recordando a Darío como un joven entusiasta, solidario y con una gran pasión por el deporte.

“Era un pibe muy querido, siempre dispuesto a ayudar y con muchas ganas de crecer en el ciclismo”, señalaron desde su grupo de entrenamiento.

Llamado solidario del grupo “Sin Vueltas”

El grupo ciclista “Sin Vueltas”, al que Darío pertenecía, lanzó un llamado solidario para acompañar a su familia y colaborar con los gastos del sepelio.

“Lamentablemente, un querido ciclista ha perdido la vida en un trágico accidente. En este momento tan difícil, su familia necesita de nuestra ayuda para poder cubrir los gastos del sepelio. Cualquier aporte será de gran ayuda”, expresaron desde el grupo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias roxyy.D. a nombre de Roxana Adela Druguera. También se reciben donaciones en efectivo en la pinturería Arcolor, ubicada en Intendente Mariani 288, en Allen.