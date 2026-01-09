Matías Nicolini aseguró que este año se abren los módulos para aliviar la crisis carcelaria

El ministro de Seguridad dio detalles de los nuevos espacios de detención, que se habilitarán a la espera de la construcción de un mega complejo en la meseta.

Matías Nicolini contó que gestionaron ante la legislatura para que se sancione la ley de emergencia penitenciaria.

El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini , dio detalles de la estrategia que asumió el gobierno neuquino para atender la creciente demanda de la ciudadanía, en un contexto de crecimiento demográfico y una superpoblación carcelaria que exigió el desarrollo de nuevas obras.

Tras la jura de Pablo Conforte como secretario de Seguridad de la provincia de Neuquén, un militar retirado que se sumará al equipo para aportar estrategias de planificación y fortalecer la formación de las fuerzas, el ministro dio detalles de las obras más importantes que están en marcha, y que permitirán aliviar las exigencias que afrontan las comisarías.

Aunque el objetivo a largo plazo es crear un gran complejo penitenciario en la meseta neuquina, el gobierno provincial ya avanzó con unidades modulares para ampliar la capacidad de las cárceles existentes y así resolver parte de la crisis en los centros de detención.

"Del área penitenciaria, sabemos por la situación que nos encontramos, gestionamos la presentación del proyecto para que la legislatura luego sancione la ley de emergencia penitenciaria", dijo Nicolini y repasó los avances para morigerar el impacto del crecimiento poblacional, que presiona al sistema con más detenciones.

SFP Asume nuevo fincionario secretario de seguridad Pablo Conforte (5) Sebastián Fariña Petersen

Por un lado, aclaró que se trabaja en el desarrollo de un mega complejo de seguridad en la meseta de Neuquén capital. "Se va a realizar un cuartel de bomberos muy necesario para para toda esa zona. Una nueva comisaría para el Neuquén", dijo y agregó: "Es una zona con gran población, gran densidad de población y que requiere de muchos servicios".

El complejo se desarrollará en un gran predio que tiene la Policía en ese lugar, y sumará también un área de detención. El ministro aclaró que el proyecto está ahora en el área de Obras Públicas. "Todavía se están desarrollando los pliegos, sabemos los plazos administrativos", dijo en relación a un edificio que ofrecerá soluciones a largo plazo.

Consideró la mayor necesidad se basa en crear lugares de detención "no para condenados, sino para personas demorados transitoriamente o personas que estén con procesos en trámite", por lo que la creación de un centro de atención en el mega complejo de la meseta será crucial.

Módulos para aliviar la crisis carcelaria

Mientras tanto, la provincia busca alternativas para atender la demanda más urgente. "Ya está próxima a iniciarse la obra en Cutral Co, en Zapala y y bueno, la estructura de cárceles modulares que vamos a desarrollar en la unidad 11, que nos va a permitir descomprimir definitivamente la situación, el exceso de lugares ocupados por personas privadas de su libertad en en la provincia", dijo.

"Estamos trabajando y muy firmes. Ya hemos tenido resultados, hemos podido inaugurar un módulo en la unidad 11", señaló el ministro, y aseguró que las cárceles modulares se va a habilitar en algún momento de este año, aunque no dio precisiones sobre la fecha de apertura.

SFP Asume nuevo fincionario secretario de seguridad Pablo Conforte (7) Sebastián Fariña Petersen

Cuando estén en funcionamiento, permitirán alojar a un total de 200 personas privadas de su libertad, de mediana y baja peligrosidad. "No son cárceles de máxima seguridad como los otros módulos", dijo.

Según aclaró, "la mayor cantidad de personas privadas de libertad que tenemos de mediana, son mayormente los vinculados a cuestiones de narcotráfico y de delitos de índole sexual. En esos módulos la capacidad aproximada es de 200, pero también se van a incorporar módulos para personas con problemas de salud mental".