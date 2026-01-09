Para fortalecer la seguridad, un militar retirado se suma al gabinete de Rolando Figueroa

El gobernador de Neuquén tomó juramento al nuevo secretario de Seguridad de la Provincia. Su pasado en el Ejército y el trabajo que compartieron.

Para afrontar la segunda mitad de su mandato frente a la provincia de Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa sigue haciendo modificaciones en su gabinete. Este viernes tomó juramento a un nuevo integrante de su equipo de trabajo: el coronel retirado Pablo Conforte, que hasta diciembre era comandante de la Sexta Brigada de Montaña del Ejército Argentino, asumirá ahora el rol de secretario de Seguridad de la provincia.

"No podemos llegar tarde a la búsqueda de las soluciones, no podemos llegar tarde a la seguridad ciudadana", dijo el gobernador sobre los desafíos que trae aparejado el crecimiento acelerado de la provincia a raíz de su pujanza económica. Por eso, consideró: "ya tenemos que estar evolucionando en función de lo que la seguridad ciudadana va a necesitar en los próximos años".

Figueroa aseguró que la Policía del Neuquén es "una de las mejores policías de la República Argentina" y aclaró que su trabajo fue un engranaje fundamental en " todo lo que hemos logrado de este año en las distintas luchas". Sin embargo, afirmó que haca adelante hace falta "incorporar mucho planeamiento estratégico y una mirada para formar, desde la academia, la Policía que viene".

SFP Asume nuevo fincionario secretario de seguridad Pablo Conforte (3) Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido, ponderó la figura del coronel retirado Pablo Conforte, que también tiene una Licenciatura en Estrategia y Organización. "Es una persona con la cual he trabajado distintos temas", dijo sobre su actividad compartida cuando el flamante secretario comandaba la Brigada de Montaña y se coordinaban tareas conjuntas de seguridad, contención de incendios y atención ante fenómenos naturales. Tras dejar su cargo, el coronel Rolando Alberto Labrousse asumió en su lugar al frente del Ejército.

"Desde el primer momento que lo conocí, conocí a un militar con una mirada muy compenetrada en lo que necesita el ciudadano en Neuquén y siempre dispuesto a poder colaborar con lo que nosotros necesitábamos como provincia", afirmó Figueroa tras la toma de juramento del nuevo integrante de su equipo.

figueroa conforte seguridad ejercito

El gobernador aclaró que Conforte buscará aportar su formación como militar y su mirada estratégica para conjugarla con la formación que ya tiene la Policía de Neuquén. "Hay que administrar una sociedad en crecimiento. Y ese es el gran desafío que nosotros tenemos porque los neuquinos cada vez somos más independientes", aseguró.

En su discurso, aseguró que la incidencia de los aportes nacionales al tesoro provincial es de apenas el 15%. "Si nosotros nos basáramos solo en lo que recibimos de la nación, seguramente no podríamos tener la provincia que tenemos", dijo y aclaró que, pese a que "a algunos les duele mencionar eso en el contexto e país", garantizar la seguridad es un eslabón clave para el desarrollo económico de Neuquén a través del gas y el petróleo pero también de otras actividades como el turismo.

"No hay proyecto económico, no hay sociedad que funcione sin que exista la seguridad ciudadana", dijo y destacó el aporte de los tres poderes del Estado para trabajar en ese sentido, con una nueva ley orgánica para la Policía y con un Poder Judicial que "ha acompañado todo este proceso con la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo".

SFP Asume nuevo fincionario secretario de seguridad Pablo Conforte (6) Sebastián Fariña Petersen

Pablo Conforte, del Ejército al gobierno de Neuquén

Tras dejar su cargo como Comandante de la Sexta Brigada de Montaña del Ejército Argentino en diciembre, Conforte asumió este viernes en un nuevo rol donde buscará integrarse a los programas de Seguridad que ya están en marcha bajo el liderazgo del ministro Matías Nicolini.

"Para mí es un honor que el gobernador haya pensado junto con el ministro en que yo podía llegar a aportar algo en el tema seguridad en la provincia", dijo el coronel retirado. "Seguridad y defensa claramente son cosas bien diferentes, pero creo que lo que podemos aportar es mucha capacidad de gestión y mucho planeamiento estratégico", afirmó.

Conforte recordó que "las estrategias y las políticas ya están diseñadas, están funcionando a cargo del ministro. Claramente el ritmo de crecimiento que tiene la provincia viene acompañado también de crecimientos en problemas de seguridad, con lo cual habrá que poner el ojo ahí".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rolo_figueroa/status/2009622947091058766?s=46&partner=&hide_thread=false FORTALECEMOS LA SEGURIDAD CON EXPERIENCIA Y PLANIFICACIÓN



Asumimos la responsabilidad de seguir cuidando a Neuquén con decisiones firmes. Designamos al Coronel Mayor de Infantería retirado, Pablo Conforte, como secretario de Seguridad para sumar capacidad técnica, planificación… pic.twitter.com/vJemaUJO0c — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) January 9, 2026

Durante su discurso, Figueroa destacó la importancia de formar a la Policía que viene. "Creo que es uno de los desafíos más importantes", aclaró el secretario. "Hoy en día la tecnología impone conocimientos profundos en distintas áreas. Necesitamos gente que esté a la altura y preparada para eso. Así que creo que una de las primeras cosas que hay que empezar a ver es justamente la formación de los oficiales, suboficiales, agentes y demás", explicó.

Sobre su trayectoria y su vínculo con el gobernador, aseguró: "yo era comandante hasta diciembre, comandante de la Sexta Brigada de Montaña del Ejército Argentino y estuvimos básicamente siempre a disposición del gobierno, del Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Coordinación de Emergencias, brindando sobre todo apoyo logístico a todo lo que eran catástrofes naturales, incendios, etcétera, a lo largo y ancho de la provincia y trabajando con otros ministerios también, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, es decir, aportando todo lo que el ejército podía aportar a necesidades que por ahí tenía el gobierno de la provincia".

SFP Asume nuevo fincionario secretario de seguridad Pablo Conforte (7) Sebastián Fariña Petersen

Por su parte, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, destacó la importancia de sumar nuevos perfiles al área. "El Neuquén de los próximos 10, 20 años va a requerir una policía distinta, una policía evolucionada, una policía con nueva tecnología, con nuevas herramientas también de capacitación, con nueva formación y Pablo se va a sumar para colaborar con todo eso y realmente para jerarquizar la seguridad. Es un orgullo y es un honor tenerlo entre nuestro equipo de trabajo", cerró.