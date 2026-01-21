Revelan caída del delito en Neuquén: cuáles son los ilícitos que más se redujeron

El informe oficial resaltó que los datos muestran lo que sucedió en 2025 en relación al año anterior y tienen relación directa con la "política preventiva".

Desde la Policía se destacó el intenso trabajo preventivo que se desarrolla en las distintas ciudades de la provincia.

La cantidad total de delitos en la provincia del Neuquén cayó un 30 por ciento en 2025 con respecto a 2024. Así lo reflejan los datos oficiales de un informe estadístico elaborado por la Policía.

“El resultado se apoya en mayor presencia policial, inversiones en equipamiento, profesionalización y políticas preventivas impulsadas por la Provincia”, aseguraron en forma oficial sobre los números favorables en materia de delitos. Destacaron, además, que “Neuquén consolidó una tendencia descendente durante los dos primeros años de gestión del gobernador Rolando Figueroa”.

De acuerdo con el anticipo del Informe Estadístico Delictual 2025, el total de hechos delictivos pasó de 28.233 casos en 2024 a 19.900 en 2025, lo que representa una baja interanual del 30 por ciento.

Menos delitos contra la propiedad

El dato más relevante se observa en los delitos contra la propiedad, en 2024 se habían registrado 22.117 hechos y en 2025 la cifra descendió a 14.770, lo que implica una reducción del 33 por ciento. Pero además bajaron los delitos contra las personas con un descenso del 15 por ciento; contra la libertad, un 34 por ciento y completan los números la baja en los delitos sexuales, con un 2 por ciento.

Los datos reflejan que Neuquén acumuló una caída del delito que ya se había iniciado en 2024 y que se profundizó de manera significativa durante el último año. “Y se apoya en una estrategia integral de seguridad que incluye mayor presencia policial, despliegue territorial, prevención y fortalecimiento institucional”, remarcaron desde el gobierno.

El incremento de los controles permitió reforzar la prevención como así también mejorar los tiempos de respuesta e investigaciones, facilitando el trabajo de la Justicia.

estadística delitos Secretaría de Prensa y Comunicación

Desde el ministerio de Seguridad destacaron que estas cifras positivas coinciden con una estrategia de mayor acercamiento de la Policía a la comunidad, con programas de participación ciudadana, campañas de concientización y acciones preventivas que fortalecieron la confianza y la denuncia temprana.

La tendencia a la baja de delitos se da además en un contexto de fuerte crecimiento demográfico de Neuquén, donde la provincia creció más del 31 por ciento en la última década, muy por encima de la media nacional.

En paralelo, la Provincia viene sosteniendo inversiones en seguridad orientadas a mejorar el profesionalismo policial, la incorporación de móviles y equipamiento, modernización tecnológica, sistemas de información criminal, capacitación continua y especialización de efectivos, además de políticas de prevención articuladas con municipios y organizaciones sociales.

Más agentes para distintas áreas

Durante esta semana, se confirmó la incorporación de más de 400 flamantes agentes a distintas áreas de la Policía. El trámite se oficializó mediante la firma de un decreto por parte del primer mandatario provincial.

Los efectivos serán destinados a distintas comisarías, el Servicio Penitenciario, Técnico, Bomberos y Personal Civil.

A la hora de resaltar la importancia del recurso humano, el gobierno enfatizó que "el ingreso responde a la necesidad de fortalecer la presencia policial y mejorar la capacidad operativa en todo el territorio neuquino, atendiendo el crecimiento poblacional".