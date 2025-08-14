Le falló el plan al asaltante de las farmacias neuquinas y terminó acorralado cuando huía

Una empleada no dudó en pedir auxilio a los gritos y evitó el robo. Agentes de la Comisaría 21 fueron alertados y, con un operativo cerrojo, lo apresaron.

Los agentes de la Comisaría 21 hicieron un rápido despliegue y lograron atrapar al asaltante cuando huía en un taxi.

Luego de un rápido despliegue del personal de la Comisaría 21 , el asaltante de las farmacias neuquinas cayó preso tras un frustrado atraco donde le falló el modus operandi que utilizaba durante sus golpes delictivos. El delincuente quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Confiado, el delincuente se propuso dar otro golpe a una farmacia situada en las cercanías de las calles 1º de Mayo y Lagos del Sur. Sin embargo, no tuvo presente la valentía de la empleada del local que, lejos de intimidarse, empezó a gritar y pedir auxilio. El incidente se desarrolló este último miércoles, alrededor de las 13, y varias personas no dudaron en alertar a la Policía provincial sobre lo que estaba sucediendo.

En tanto, el asaltante prefirió abandonar a la carrera la farmacia y detuvo un taxi en calle 1º de Mayo con el fin de alejarse de la zona. A esta altura, los vecinos habían advertido lo que sucedía y brindaron datos precisos al móvil policial que se acercó al lugar. De esta forma, se dispuso realizar un operativo cerrojo y con la colaboración de la Comisaría Tercera , el sospechoso fue interceptado en calle Quimey.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó conocimiento de la detención y de forma inicial, avanzará con una causa por tentativa de robo. Asimismo, se buscará determinar su vinculación con otro atraco a una farmacia, ocurrido el pasado 28 de julio.

El antecedente

El hecho delictivo anterior, ocurrido también en una farmacia, se registró en horas de la tarde. Desde la Comisaría Tercera se especificó en aquel momento que se desarrolló alrededor de las 19:40, en la sucursal de Farmacia Alpina de Belgrano al 2700, frente al Chango Más.

robo farmacia alpina

La víctima se entrevistó con los agentes policiales y apuntó que un ladrón había ingresado como un cliente más, pero al ser atendido, mostró sus verdaderas intenciones. "Bajo amenaza, le exigió la entrega de la recaudación", confió el comisario Cristian Barros en declaraciones radiales.

Aunque el asaltante nunca exhibió un arma de ningún tipo, le hizo conocer a la empleada y a un cliente que no intentaran hacer nada porque iba armado y al parecer hizo un ademán que les dio a entender que llevaba un arma de fuego en su cintura.

Atemorizada, la empleada le entregó todo el efectivo que había en la caja registradora, que serían unos 100 mil a 200 mil pesos, aunque no supo especificar bien la cantidad a la Policía.

Un modus operandi similar

Una vez con el botín, el ladrón se retiró a pie del lugar. Así lo manifestó la víctima y también así se habría confirmado durante los primeros análisis de cámaras del sector, que fueron chequeadas por los investigadores para intentar determinar hacia dónde huyó el delincuente.

La víctima les adelantó que vestía una campera negra y llevaba su rostro cubierto por un pañuelo color marrón, asegurándose así de que no puedan reconocerlo con facilidad.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de la Comisaría Tercera y la Fiscalía de Robos y Hurtos.