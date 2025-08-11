Policiales La Mañana choque en cadena Choque en cadena en Ruta 7: cuatro vehículos involucrados

El siniestro se produjo en el sector del Cañadón de las Cabras, en dirección Centenario - Neuquén y genera serias demoras en la circulación.







Un choque en cadena ocurrido este lunes alrededor de las 18, en la Ruta 7, a la altura del Cañadón de las Cabras, generó importantes demoras y complicó la circulación en uno de los corredores más transitados de la región. El incidente involucró a cuatro vehículos y dejó como saldo daños materiales de consideración, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se inició cuando un Honda Fit colisionó contra la parte trasera de un Peugeot 208. El choque hizo que este último fuera impulsado hacia adelante, golpeando a una camioneta pick up que, a su vez, impactó contra un Citroën C3.

Choque en cadena en Ruta 7 cuatro autos involucrados Personal policial y de seguridad vial acudió de inmediato al lugar para asistir a los conductores, ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. En el sector, la circulación quedó reducida a un solo carril, lo que generó largas filas de automóviles en ambos sentidos.