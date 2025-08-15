Peter Lanzani recordó el robo que sufrió en Neuquén y contó cómo pudo recuperar todo

En uno de los programas más vistos de streaming, el actor se refirió al robo de equipos y materiales. Y sorprendió a todos por la manera en que pudo solucionar todo.

El reconocido actor Peter Lanzani , estuvo de visita en un programa de streaming y recordó el robo que sufrió en Neuquén capital durante el mes de abril. Y reveló detalles desconocidos de cómo logró recuperar todo.

Peter estuvo en "Nadie Dice Nada", emitido por Luzu TV, y contó sobre un viaje que realizó por la Patagonia para filmar un documental, y fue durante su estadía en Neuquén que sufrió el robo de equipos de grabación, cuando se encontraba en el barrio Confluencia.

Según contó el actor a LMNeuquén en ese entonces, el robo fue, afortunadamente, sin violencia. Sin embargo, los objetos robados eran invaluables, ya que, dentro de la mochila robada, se encontraban los discos duros con el metraje crudo de la producción que estaba grabando en la ciudad.

Lanzani relató que el hecho ocurrió cerca de las 12 del mediodía del miércoles 2 de abril, mientras él junto con otras dos personas realizaban una pintura con un artista de la zona. Según explicó al día siguiente del robo, habían dejado su auto estacionado y rompieron la ventana para sacarle la mochila con sus equipos. "Había gente, bicicletas hasta policías. Una desgracia, la verdad", se lamentó el actor en ese entonces.

Peter Lanzani habla del robo en Nqn

Según aclaró, se encontraba grabando una película documental/ficción "muy independiente, nuestra" que va a mostrar "las rutas y paisajes de la Argentina" con una impronta artística. "No sabemos muy bien qué es ni hacia dónde va", contó Lanzani. Y relató que la producción en la que estaban trabajando se encuentra en las últimas etapas.

Durante su presencia en el programa de streaming, aclaró en las últimas horas cómo fue que logró recuperar el metraje de la película y comentó que en este momento se encuentra editándolo.

"Hicimos notas para que no lo vendan y apareció el llamado (de los ladrones)", expresó Lanzani en Luzu TV. Además, contó que al momento de ir a encontrarse con "unos muchachos raros", presuntamente los delincuentes, fue solo. "Fui y lo recuperé", declaró.

Ante la sorpresa de los conductores del programa, el actor dijo entre risas: "Ya fue, ¿Qué le voy a hacer, voy a dejar el material y ya está?". Sin embargo, se mostró reacio a dar más detalles.

Peter Lanzani también fue detenido en Ushuaia

Meses antes del robo en Neuquén, Lanzani fue detenido mientras grababa en la ciudad de Ushuaia. La noche del 20 de marzo, fue arrestado junto a dos personas luego de ser agarrados infraganti pintando un grafiti en un galpón. A cinco meses del hecho, el actor recordó la experiencia que tuvo con la policía esa noche.

“Nos pasó de todo, nos pasó de todo. Estábamos haciendo claramente cosas que no se pueden hacer, que era un grafiti”, comenzó diciendo en el programa de Nico Occhiato, con un dejo de ironía. “Era un chapón abandonado, un edificio que después ese chapón lo sacás porque ponés el verdadero portón para la entrada”.

image

Apenas pasada la medianoche y con el grupo en plena tarea artística, apareció la policía. “Eran como 12 canas. Nos empezaron a palpar, a ver si teníamos drogas. Fue como: ‘Che, podemos pintar otra vez el chapón. Disculpa, sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero…”, reconstruyó.

Los agentes revisaron a cada uno para asegurarse de que no llevaran sustancias ni alcohol. “No teníamos nada, teníamos puchos y no habíamos ni tomado birra en la cena”. A pesar de la ausencia de delito grave, la policía se mantuvo firme: “Nos agarraron, nos metieron en el patrullero. Nosotros nos empezamos a reír”.

Las carcajadas se multiplicaron cuando la situación escaló. “Nos bajaron del patrullero porque nos reíamos y nos esposaron de atrás. Nos empezamos a reír más”, evocó sobre las reacciones de sorpresa, hasta el absurdo, dentro del patrullero.

De esta manera pasaron la noche en la comisaría. “Sabíamos que íbamos a salir porque estábamos pintando un chapón, no habíamos hecho nada grave. Nos despertaron a la mañana a ver si queríamos desayuno". La liberación ocurrió en la mañana siguiente: “Nos levantaron para el desayuno, un vasito de agua en vaso de telgopor y un pedazo de pan” Una vez afuera, notó la repercusión del episodio: “Salimos y tenía más mensaje que cuando cumplía años”, cerró.