¿Se viene una nevada salvadora para la cordillera neuquina?

El miércoles ingresará aire polar y se esperan lluvias y nevadas en la cordillera de Neuquén lo que genera una nueva apuesta para los cerros. ¿Pero alcanza?

La cordillera neuquina podría recibir, por fin, un alivio en forma de nieve en los próximos días. Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , a partir del próximo miércoles ingresará un frente de aire polar que traerá lluvias y nevadas a la región. Sin embargo, los especialistas advierten que este fenómeno, aunque esperado, no alcanzará para revertir el marcado déficit de precipitaciones que afecta desde el inicio del invierno.

Fernando Frasetto, meteorólogo de la AIC, explicó que actualmente predomina el tiempo bueno, con temperaturas en ascenso, pero que el escenario cambiará la próxima semana. “Va a haber una nevada, pero no cambia nada del déficit, solo mejora por unos días. Es para ver nieve, digamos, no para modificar la situación”, detalló en diálogo con LMNeuquén .

El ingreso de aire polar provocará un marcado descenso térmico, con jornadas muy frías e inestables. “Es un periodo más frío, con lluvia y nieve, pero no intenso. Vamos a ver cómo evoluciona”, agregó el especialista.

san martin de los andes

En las últimas semanas, la falta de nieve encendió las alarmas en San Martín de los Andes y otras localidades cordilleranas donde el turismo y el deporte invernal son la principal fuente económica.

Alejandro Apaolaza, secretario de Turismo de San Martin de los Andes, contó que esta temporada invernal se parece a la de 2021 cuando tampoco hubo mucha nieve, pero con la sumatoria de la falta de incentivo turístico a nivel nacional. El funcionario dio un número alarmante sobre las plazas hoteleras cubiertas que solo alcanzó el "30.4%".

Por eso, la nieve que está pronosticada para la semana entrante se ve como un alivio y una nueva esperanza para los operadores turísticos.

Nevada San Martín de los Andes 27/07/2025 (5) Federico Soto

El fenómeno previsto para el miércoles 20 podría extenderse por algunos días, con precipitaciones en forma de lluvia y nieve en localidades como San Martín de los Andes, Villa La Angostura y zonas de alta montaña. Sin embargo, hacia la última semana de agosto volverían las temperaturas templadas e incluso algo cálidas.

“El 20 hay probabilidad de nevadas en la zona cordillerana, lluvia y nieve. Van a ser días muy fríos, pero después hacia fines de agosto asciende la temperatura”, resumió Frasetto.

Por ahora, el invierno ofrece apenas una tregua blanca, que si bien no se puede asimilar a un salvataje, sí brindará una alegría principalmente en los centros de esquí.

Cerros abiertos

Tanto el centro de esquí de Chapelco como el de Lago Hermoso confirmaron que están con todos sus servicios disponibles y nieve para disfrutarlos. Ante los rumores de cierres adelantados de temporadas, ambos aseguraron que no piensan en esa posibilidad, y menos aún con el pronóstico para la semana próxima de la llegada de nuevas nevadas.

cerro chapelco temporada 2025

Desde el cerro Chapelco aseguraron que en las cotas inferiores, en la pista pioneros, cuando las condiciones climáticas lo permiten, la nieve se complementa con el trabajo de los cañones de nieve. Indicaron también que en la cota superior está habilitada la silla del Mallín lo que permite acceder a Pradera del Puma, donde hay más acumulación natural de nieve y una mejor calidad. Allí, además, están habilitados la Silla del Mocho y el Lift del Puente.

"El cerro funciona con todos sus servicios, escuela de esquí y snowboard, alquiler de equipos, paradores y refugios, en las zonas que están habilitadas", y pidieron a los visitantes que consulten el parte diario que se actualiza en tiempo real en: https://www.cerrochapelco.com.ar/parte-diario/.

lago hermoso

En tanto, desde Lago Hermoso también confirmaron que están funcionando a pleno, con nieve natural más la que suman de producción propia.

Roich Oriolo, director de la firma, fue muy optimista y pronosticó que la situación actual les va a permitir llegar a fin de mes e incluso garantizar septiembre si el clima sigue frío. "Estamos trabajando fuertemente, tenemos muchas reservas, ayer tuvimos casi 500 esquiadores y hoy esperamos una cantidad similar", aseguró y contó además que el fin de semana tienen varios eventos musicales y de niños.