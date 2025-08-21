Las primeras declaraciones de Cristian Graf, sospechoso del crimen en la casa de Cerati: "Cómo pasó, no sé"

El hombre era compañero en la escuela de Diego Fernández Lima, cuyo cuerpo fue encontrado en la medianera de su casa después de 41 años desaparecido.

Este jueves dio la versión de los hechos, y reveló que con su familia la están pasando muy mal por el "asecho mediático".

A 41 años de la desaparición de Diego Fernández Lima, un hallazgo a unos metros de la casa donde vivió Gustavo Cerati reavivó un caso que parecía enterrado en el tiempo. El descubrimiento del cadáver del joven en el jardín de una vivienda vinculada a un ex compañero de escuela llevó a la Justicia a avanzar con un pedido de juicio.

La semana pasada Cristian Graf, uno de los sospechosos de este misterioso crimen, se presentó de forma voluntaria en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. Al regresar a su casa en Coghlan, el hombre fue abordado por la periodista Mercedes Ninci, quien le preguntó directamente si había asesinado a Fernández Lima . Con gesto molesto, intentó apartar el micrófono y negó la acusación con un "¡Nooo!" antes de cerrar la reja e ingresar a su vivienda.

Este jueves habló por primera vez para dar su versión de los hechos, y en diálogo con TN dijo "Cómo pasó, no sé". Además r eveló que con su familia la están pasando muy mal por el "asecho mediático".

Sobre los dueños anteriores de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo, recordó a la familia de Boy Olmi y Gustavo Cerati, a quienes descartó sobre cualquier relación con el crimen. "Antes de ellos fue el hecho, por lo que están diciendo, y los que estaban antes era otra familia que después vendieron y se fueron", afirmó.

Aseguró que no tenía "ninguna relación" con el joven asesinado

Respecto a la acusación en su contra, Graf aseguró: "Tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y ya está". En este sentido, descartó que uno de sus familiares haya sido autor del crimen y dijo que "no se me ocurría pensar eso".

"Lo único que me liga a mí con Diego Fernández es que estuvimos un año en el colegio", comentó y sumó que no tenían "ninguna relación". "Yo no lo recuerdo a él", aseveró ante la pregunta de cómo era el joven. También aclaró que no recuerda el momento de su desaparición.

En otro momento de su diálogo con TN, dijo que "jamás" Diego visitó su casa y por ende no conoce a su familia. Acto seguido, negó totalmente algún vínculo con su búsqueda, como así también negó saber por qué apareció a metros de su casa.

Respecto al hallazgo ocurrido el pasado 20 de mayo, recordó que su hermana fue quien recibió la noticia por parte del arquitecto. Sobre el diálogo con los albañiles, recordó que les pidió tener cuidado por una planta que había en el lugar donde encontraron el cuerpo.

"Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí"

Graf apuntó contra los medios por la acusación en su contra "de algo que no es". "Me están involucrando en una causa que no es mía", dijo. "Lo lamento mucho por ellos (familia de Diego), me hubiese gustado tener alguna respuesta para ellos, que sepan que pasó", indicó desde la entrevista en el lugar de los hechos.

"¿Te tiraron un muerto?", lanzó el periodista contra Cristian. "La verdad que sí, de una forma u otra está", contestó rápidamente. "Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí", sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/todonoticias/status/1958537404349882699&partner=&hide_thread=false Cristian Graf en TN: “Me ‘tiraron’un muerto. Al pobre muchacho alguien lo enterró ahí” pic.twitter.com/ahPnCbpy7A — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 21, 2025

En este sentido, descartó la posibilidad de que Diego Fernández Lima haya ido a su casa a buscarlo y el crimen ocurriera ahí en manos de un tercero. "Nadie iba a la casa de los compañeros ni ellos venían ahí", dijo el principal acusado.

Describió que está viviendo un momento de "angustia e impotencia". "El que me conoce me va a creer, y el que no me conoce bueno, es un libre albedrío", indicó.

¿Qué dijo la esposa del principal acusado?

Analía, esposa de Cristian Graf, también habló con el móvil de TN y dijo que pese a las sospechas que hay sobre su autoría del crimen, "jamás" dudo de su esposo.

"Es muy bueno. Las personas que me conocen saben quién es Cristian", declaró entre lágrimas. "Mi hijo es fuerte, cree en el padre, está contenido y es fuerte", reveló sobre cómo atraviesa esta situación la familia.

En el final de la entrevista, acompañado de su esposa, destacó que desea que se conozca la verdad. "Cuando sepamos quién fue vamos a estar en paz", expresó.