Crimen en la casa de Cerati: la polémica decisión de la Justicia con el principal sospechoso

A dos semanas de la confirmación de la identidad de los restos humanos, sigue la investigación. Qué pasará con el compañero de escuela de la víctima, que hasta el momento era el único sospechoso.

A principio de agosto se conoció que el joven cuyo cuerpo encontraron durante un trabajo de construcción, pertenecía a Diego Fernández Lima.

A dos semanas de confirmarse la identidad de los restos humanos hallados en una casa donde vivió Gustavo Cerati, la investigación de la Justicia continúa para tratar de establecer quién o quiénes lo asesinaron.

Tras varios meses de espera, a principio de agosto se conoció que el joven cuyo cuerpo encontraron durante un trabajo de construcción, pertenecía a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984. Así lo determinó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Los restos humanos fueron encontrados el 20 de mayo pasado, cuando albañiles trabajaban en la construcción de un edificio en un lote situado en Congreso al 3700, en lo que había sido la casa del popular músico argentino. Para conocer la identidad, desde el EAAF se comparó el ADN de los restos con una muestra que proporcionó la madre del adolescente y el resultado fue positivo.

Según se pudo confirmar, la casa donde hallaron los restos pertenece a la familia de Cristian Graf, quien fue compañero de la escuela de Diego.

Por estas horas, en medio del avance de la investigación, se conoció que Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal N°56, rechazó el pedido de citación a indagatoria a Cristian Graf, el principal sospechoso por el homicidio del adolescente que estuvo desaparecido durante 41 años. La solicitud había sido impulsada por el fiscal Martín López Perrando, quien buscaba que Graf declare formalmente como imputado en el expediente.

Según publicó Infobae, la decisión se fundamentó en que la acusación realizada por el fiscal no cuenta con "una concreta imputación bajo tal identidad del imputado”, aludiendo a la falta de una calificación legal precisa en los términos requeridos por el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN). Y destacó que el alcance de la prueba presentada y la extensión de los hechos narrados “impide conferir tal imputación".

Las declaraciones del abogado de Cristian Graf

Martín Díaz, abogado de Cristian Graf, el dueño de la casa del crimen de Coghlan, indicó días atrás que su defendido “tiene el deseo de saber la verdad”. Y negó las versiones que indicaban una obstrucción del trabajo el día del hallazgo en mayo en la obra en construcción.

“Si hubiera obstruido esa remoción de tierra, no tendría un muro nuevo, que fue hecho por estos mismos albañiles. Cuando aparecieron los huesos fue la familia Graf la que llamó al 911. ¿Dónde está el entorpecimiento?”, planteó en diálogo con TN.

“Mi asistido está viviendo ahí en una casa que recibió de herencia. No tiene idea de cómo llegaron los restos, es lo mismo que va a declarar si el juez lo cita”, sentenció.

Y además, aseguró que Graf busca ayudar a resolver esta incógnita que nos ocupa a todos "saber qué pasó con Diego Fernández Lima y cómo fue que aparecieron sus restos ahí”.

La semana pasada, Cristian Graf se presentó de forma voluntaria en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, allí se le indicó cuál sería la Defensoría Oficial que le correspondería en caso de requerir asistencia legal.

Mientras tanto, la fiscalía a cargo de Marcelo Perrando, tomó declaraciones a excompañeros del colegio y a los obreros que participaron en las obras donde fue hallado el cuerpo.

Graf, al regresar a su casa en Coghlan, fue abordado por la periodista Mercedes Ninci, quien le preguntó directamente si había asesinado a Fernández Lima. Con gesto molesto, intentó apartar el micrófono y negó la acusación con un “¡Nooo!” antes de cerrar la reja e ingresar a su vivienda.