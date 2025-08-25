Un viaje de placer casi termina en tragedia: dos mujeres quedaron atrapadas en un jacuzzi

Formaban parte de un grupo de adultas mayores de unos 80 años que disfrutaban de una escapada en un complejo de cabañas en Estados Unidos.

Un viaje de placer casi termina en tragedia en Estados Unidos: dos mujeres quedaron atrapadas en un jacuzzi

Un grupo de mujeres de aproximadamente 80 años vivieron momentos de tensión durante un viaje de placer que decidieron realizar en Estados Unidos . Es que dos de ellas quedaron atrapadas en un jacuzzi y no solo tuvieron que ser asistidas para poder salir, sino que también sufrieron preocupantes consecuencias físicas.

El hecho sucedió el pasado miércoles por la tarde en una cabaña remota del condado de Wolfe , en el estado de Kentucky . Según informó Wolfe County Search and Rescue Team (WCSART), una llamada al 911 alertó a los equipos locales dando cuenta del incidente que puso en riesgo la vida de dos de las mujeres.

La comunicación oficial indicó que después sumergirse durante un tiempo, el grupo se preparaba para salir de la bañera, pero dos de las adultas mayores no lograron hacerlo por “problemas preexistentes” .

Ante esa situación, las mujeres sufrieron hipertermia, una temperatura corporal anormalmente alta que para las personas mayores y enfermas puede ser mortal, y quedaron inconscientes.

Cómo fue el rescate de las mujeres

De acuerdo con el informe oficial de la WCSART, un miembro del grupo de turistas se metió en el jacuzzi para mantener las cabezas de las dos mujeres por encima del agua, mientras que otro llamó al 911 para solicitar auxilio. Al llamado respondió personal de aquel servicio de rescate, así como también la oficina del sheriff del condado de Wolfe.

Tras la llegada de WCSART a las cabañas, comprobaron que los cuidadores habían sacado a las mujeres del agua, pero que la respuesta de ambas era distinta: mientras que una se encontraba lúcida y receptiva a los estímulos, la otra no respondía y se encontraba en condición crítica.

Jacuzzi Kentucky 22 Uno de los rescatistas explicó cómo salvaron a las mujeres atrapadas en el jacuzzi en Estados Unidos.

Ante ese panorama, un miembro del equipo, que también era técnico en emergencias médicas, evaluó la situación y decidió llevar a la más afectada a una ducha, donde se aplicó agua fría, junto con hielo. A la otra, también le pusieron compresas, pero luego la trasladaron hacia afuera de la habitación para ser mojada con agua por intermedio de una manguera.

Luego de casi media hora de inmersión en agua fría, las dos pacientes comenzaron a recuperarse lentamente, pero de igual manera fueron derivadas a un hospital local para realizarle estudios complementarios de prevención.

Kevin Osbourn, portavoz de WCSART, le confirmó a People que ambas mujeres fueron dadas de alta del hospital al día siguiente y sostuvieron que "están bien". “Esta historia podría haber terminado muy diferente sin la rápida reacción de todos los involucrados”, dijo el funcionario.

Las recomendaciones de las autoridades

Ante este incidente, la WCSART emitió una serie de recomendaciones para utilizar un jacuzzi sin padecer ninguna consecuencia de salud.

En primer lugar, aconsejó limitar los tiempos de inmersión y estar no más de 30 minutos dentro.

Además, ante este caso puntual de las dos adultas mayores, sugirió asegurarse de ser capaces de salir del jacuzzi al momento del ingreso, especialmente si tiene algún tipo de discapacidad.

Jacuzzi Kentucky Dos mujeres quedaron atrapadas en un jacuzzi en Estados Unidos: las recomendaciones de las autoridades.

En esa dirección, explicó que “la hipertermia y el golpe de calor pueden ser fatales, y esta historia podría haber terminado de manera muy diferente sin el rápido pensamiento de todos los involucrados en este rescate”.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, “la hipertermia ocurre cuando la temperatura corporal asciende a niveles superiores a los normales y el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente”.

“En este punto, el cuerpo no puede enfriarse solo, condición que puede llegar a ser mortal si no se trata. El estrés por calor, la fatiga por calor, los mareos repentinos, los calambres por calor y el agotamiento por calor son formas de hipertermia. El golpe de calor también es una forma de hipertermia y puede ser mortal”, agregó.