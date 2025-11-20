Venían de robar una carnicería y atropellaron a una pareja: murió la mujer

Fueron embestidos a toda velocidad por un grupo de delincuentes. El hombre sigue internado y todo quedó registrado.

Una pareja fue atropellada este miércoles por un auto en el que viajaba un grupo de ladrones. A causa del accidente , una mujer de 47 años murió en el acto, mientras que un hombre de 43 permanece internado, gravemente herido.

El fatal hecho ocurrió en Villa Madero, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales indicaron que los ladrones siguen prófugos, aunque los dos autos en los que se desplazaban ya fueron identificados y se investiga su paradero. Ambos habían sido robados minutos antes del hecho en una carnicería ubicada a tres cuadras, y tras el hecho, escaparon en el auto del empleado del local.

El choque ocurrió en las calles General Pintos y General Paunero, a pocas cuadras de la avenida General Paz.

Cerca de las 21 horas, Paola Lonzo viajaba en moto junto con su pareja, Carlos Rodríguez, rumbo a su casa, ubicada a unas tres cuadras y media del lugar. Al llegar a la esquina, un Fiat Siena blanco los embistió a toda velocidad y continuó su marcha. Detrás circulaba un Peugeot 208 del mismo color, que siguió al primero sin disminuir el ritmo.

Lonzo salió despedida varios metros y cayó sobre Paunero, donde murió en el acto. Rodríguez también quedó tendido en la calle, gravemente herido con varias fracturas.

La secuencia fue registrada por la cámara de seguridad de una vivienda situada sobre General Pintos: allí se observa el momento del impacto, el cuerpo de Lonzo volando por el aire, la moto Jianshe 125 cc desplazada varios metros y a Rodríguez retorciéndose tras el golpe.

Según el parte policial, se investiga la participación de tres hombres. Minutos antes, habían robado el Peugeot 208 a un vecino identificado como Brian E. en Agrelo y Culpina, a menos de diez cuadras del lugar del choque.

Antes de ese robo, también habían asaltado a un hombre llamado Roberto M. para sustraerle el Fiat Siena que terminaría siendo el auto del atropello. De acuerdo con los primeros reportes, previamente habrían cometido un robo en una carnicería, en un raid delictivo que aún seguía al momento del crimen.

Con las víctimas identificadas y los vehículos ubicados, la investigación —a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de La Matanza, conducida por Juan Marcelo Diomede— intenta establecer quiénes son los ladrones implicados en los robos y en el fatal atropellamiento.

Otro robo y muerte en Villa Madero

Apenas dos días atrás, durante un robo en la colectora de la Autopista Teniente General Pablo Riccheri, a la altura del kilómetro 8.

La víctima, identificada como Nazareno Tobías Isern, regresaba de un paseo junto a una amiga cuando dos delincuentes armados se cruzaron en su camino con la intención de robarle su bicicleta. El crimen ocurrió este lunes por la tarde y fue reportado a la policía a través de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en la zona.

Hasta la noche de este martes, los autores del homicidio continuaban prófugos Intervienen en la investigación efectivos de la Comisaría 3ª del distrito, la Dirección Departamental de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal Nazareno Tobías Isern, a quien familiares y allegados llamaban “Naza”, vivía en la localidad de Villa Madero, en el partido bonaerense de La Matanza, y había cumplido 21 años hacía apenas tres semanas.