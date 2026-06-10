La inflación de mayo se habría ubicado en torno del 2,1%, según estimaciones privadas

El INDEC dará a conocer este jueves el IPC del mes pasado. No hubo impacto del precio de los combustibles. Subió el precio de los alimentos. Bancos recomponen su cartera en mora.

La inflación de mayo que anuncia este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volverá a mostrarse a la baja respecto del mes anterior, lo que marcaría una consolidación del proceso de descompresión de precios iniciado tras el pico de marzo de 3,7%.

Según indican consultoras estaría en el orden del 2,1% . De confirmarse se ubicaría medio punto por debajo del registro de abril.

Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%.

Según señala en un informe la Fundación Libertad y Progreso, el IPC arrancó mayo "repitiendo el libreto del mes anterior"."En la primera semana los precios corrieron al 0,95% y la estimación intermensual se ubicaba en torno al 2,2%, dejando la sensación de que el arranque venía cargado y de que el quiebre de abril podría repuntar rápidamente", dice la LyP.

Sin embargo, asegura que "en el resto del mes la dinámica volvió a desinflarse con fuerza". "Las semanas siguientes marcaron 0,51%, 0,57% y, sobre el cierre, una variación semanal negativa del -0,17%, un signo que no se veía hacía tiempo".

Entre otras cuestiones, el informe señala que "el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta".

"La gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice", señala el informe.

supermercado La medida comenzó a aplicarse en una localidad bonaerense.

Iván Cachanosky, economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostiene que “el IPC de mayo estaría dando alrededor de 2,1% retornando al sendero de la desinflación".

"Luego de varios meses complicados, la demanda de pesos se normalizó parcialmente y el apretón monetario del BCRA empieza a surtir efecto. Juega a favor un mercado cambiario calmado que, sin vencimientos de deuda sustanciales cerca, deja un mes de junio sencillo para extender la paz cambiaria", explicó Cachanosky.

El profesional indicó que "en lo que resta del año, la inflación seguirá bajando y probablemente cerrando el año en torno al 26% anual”.

Bancos prometen más crédito

El presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), Javier Bolzico, anticipó este miércoles que en el segundo semestre del año habrá una fuerte recuperación del crédito y una recomposición de la cartera en mora.

"En 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento. Pero aún estamos en niveles bajos de bancarización; los préstamos sólo representan actualmente el 12.5 % del PBI.", señaló Bolzico.

El titular de ADEBA dijo que "se debe lograr que el crédito llegue a 25% del PBI en los próximos años y a partir de allí alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%".

"En este camino tuvimos un fenómeno coyuntural, la suba de la mora crediticia a partir de la segunda mitad de 2025. Frente a esta situación los bancos actuaron proactivamente trabajando con sus clientes en busca de las soluciones según cada situación", explicó. Bolzico dijo que "los bancos contaban con buen nivel de capital y previsiones para enfrentar situaciones como estas". "La cartera irregular comenzará a bajar en este segundo semestre para ir convergiendo a niveles normales", anticipó.