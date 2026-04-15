¿Qué alimentos subieron y cuáles bajaron de precio en Neuquén?

Algunos productos de la canasta básica se mostraron por encima del índice general de inflación de marzo.

La inflación en Neuquén fue del 3,5% en marzo, con un acumulado 8,8% en lo que va del año y una variación interanual alcanzó el 35,9%%, de acuerdo con el informe oficial que dio a conocer la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia .

Las divisiones con mayores aumentos fueron Educación (8,6%), Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (5,7%) y prendas de vestir y calzado (4,6%).

Y las variaciones más bajas se registraron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Bienes y servicios varios (1,1%) y Restaurantes y hoteles (1,2%).

¿Qué pasó con los alimentos? hubo un comportamiento dispar, con productos con subas muy por encima del índice general de inflación, otros que se ubicaron en línea con el promedio que dio el IPC y los menos que dieron a la baja.

carniceria

Los alimentos que más subieron

Entre los productos que más aumentaron en marzo sus precios se encuentran las carnes rojas y el pollo. El asado, por ejemplo, registró una suba del 6,8 por ciento.

Pero también la carne picada especial (4,5%), la paleta (6,9%), el cuadril (7,2%), la nalga (8%) y las hamburguesas congeladas (5,4%). En cuanto al pollo entero la suba fue del 4,8%.

Del mismo modo, otros productos importantes de la canasta básica incrementaron su valor por encima del índice promedio, como la leche fresca entera en sachet (3,8%), el yogurt firme (7,2%), el aceite de girasol (3,9%) y el café molido (11,1%).

Verduras. Frutas.

Los que menos subieron o dieron a la baja

Los productos que menos subieron sus precios (por debajo del índice general) fueron los huevos (3,1%), la yerba (2,6%), el pan francés (1,7%) y el jamón cocido (1,4%).

Entre las frutas y verduras, sólo la naranja mostró un incremento por encima del nivel general (5,4%), mientras que la banana (-2,5%), la papa (-3,4%), cebolla (-6,9%), el limón (-8,8%) y el zapallo anco (-7,3%), dieron directamente a la baja.

Bienes y servicios

Los Bienes registraron en marzo en Neuquén un aumento de 2,8%, inferior al de los Servicios (4,3%), mientras que las variaciones interanuales fueron de 25,9% y 48,4%, respectivamente.

Los mencionados Bienes contribuyeron a la variación del nivel general con 1,44 p.p., lo que respondió principalmente a los aumentos en carne y derivados, combustibles para vehículos y ropa para mujer.

Respecto a los Servicios, su incidencia en el nivel general fue 2,04 p.p. y se explica en gran parte por las variaciones en electricidad, alquiler de la vivienda, educación primaria y secundaria, educación no formal, conservación y reparación de vehículos, taxi y servicio de telefonía móvil.

Núcleo, estacionales y regulados

Los bienes y servicios incluidos en la categoría Núcleo fueron los de mayor aporte al nivel general con 1,92 p.p., impulsado por los aumentos en carnes y derivados, alquiler de la vivienda, restaurantes, conservación y reparación de vehículos, educación no formal y seguros patrimoniales.

A su vez, los Estacionales tuvieron una incidencia de 0,12 p.p., principalmente debido a los aumentos en ropa para mujer, mientras que en el caso de los Regulados la incidencia fue de 1,44 p.p., debido principalmente a los incrementos en electricidad, combustibles para vehículos, taxi, educación primaria y secundaria y servicio de telefonía móvil.