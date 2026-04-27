Descuentos a jubilados en supermercados: cómo acceder y cuánto se puede ahorrar en abril 2026

Los jubilados pueden acceder a descuentos exclusivos en supermercados gracias a ANSES . ¿Cuánto se puede ahorrar en abril 2026 ?

El Ministerio de Capital Humano mantiene su beneficio para que los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) accedan a descuentos en más de 7.000 comercios y 13.000 sucursales de las principales cadenas de supermercados de todo el país. Este programa fue anunciado en septiembre de 2025 y sigue vigente , aunque con algunos cambios.

En un comunicado, el organismo previsional informó que esta iniciativa tiene como objetivo mejorar los ingresos y la capacidad de compra de más de 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina e impulsar el comercio al aumentar significativamente la clientela, generando un círculo virtuoso sin costo alguno para el Estado.

Con este programa, los beneficiarios pueden acceder a descuentos desde 10% en supermercados , en muchos casos sin tope . Una de las ventajas es que no es necesario ningún trámite extra. Para acceder a la promoción, solo se debe pagar en los comercios adheridos con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

alimentos supermercados El beneficio está destinado a los 7,4 millones de jubilados y pensionados de la ANSES.

En qué supermercados y qué días se puede aprovechar el descuento para jubilados y pensionados

De acuerdo a lo informado por Capital Humano, estos son los supermercados que forman parte del programa de descuentos para jubilados y pensionados:

Disco : 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja)

: 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja) Jumbo : 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja)

: 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja) VEA : 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja)

: 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja) Carrefour : 10% de lunes a viernes (en línea de caja)

: 10% de lunes a viernes (en línea de caja) Coto : 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja)

: 10% los lunes, martes, miércoles y jueves (en línea de caja) Día%: 10% todos los lunes (reintegro)

10% todos los lunes (reintegro) La Anónima: 10% lunes y martes (en línea de caja)

10% lunes y martes (en línea de caja) Almacor : 10% lunes y martes (en línea de caja)

: 10% lunes y martes (en línea de caja) Toledo : 15% todos los jueves (en línea de caja)

: 15% todos los jueves (en línea de caja) Josimar : 15% todos los jueves (en línea de caja)

: 15% todos los jueves (en línea de caja) ChangoMás: 10% todos los días (en línea de caja)

La ANSES dispuso un botón de consulta para conocer comercios adheridos y si las personas están autorizadas. El organismo también aclaró que no es responsable por la aplicación de la promoción, sino que es responsabilidad exclusiva de las administradoras de medios de pago electrónico y/o bancos emisores y/o comercios adheridos, según la modalidad de descuento en la que estos últimos se hubiesen adherido al programa.

SFP Productos en supermercados (3).jpg Para acceder a los descuentos, solo se debe pagar con la misma tarjeta de débito que se utiliza para cobrar la jubilación o pensión. Sebastián Fariña Petersen

Qué bancos ofrecen promociones para jubilados

Además del beneficio que otorga la ANSES en supermercados, existen bancos que también cuentan con promociones para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esas entidades. En algunos casos, estos descuentos pueden acumularse, generando un mayor ahorro. Los bancos adheridos son:

Banco Nación: reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Banco Galicia: hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).

hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas). Banco Supervielle: 20% de descuento en las compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de ahorro en combustibles.

20% de descuento en las compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000). Además, ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas y 10% de ahorro en combustibles. Banco Provincia: descuento del 5% en las compras con Cuenta DNI (QR o Clave DNI) en Supermercados Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini (con tope de $5.000 por semana y por persona).

En todos los casos, para acceder a estas promociones, los jubilados y pensionados deben cobrar sus haberes en esas entidades.