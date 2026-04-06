Anses: estos grupos de jubilados pierden el bono extraordinario en abril 2026

No todos los jubilados y pensionados cobrarán la suma extraordinaria de la misma forma. Algunos recibirán un proporcional y otros, nada. Quiénes cobran el bono en abril 2026 .

Los casi 7,9 millones de jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) cobrarán en abril 2026 un nuevo incremento de sus haberes, como parte del mecanismo de actualización mensual. Sin embargo, no todos recibirán el bono de $70.000 de refuerzo económico.

Para establecer qué jubilados y pensionados contarán -o no- con la suma fija en el cuarto mes del año, primero se deben definir los montos de los haberes, que tendrán una suba de 2,9% . Para definir los aumentos, la ANSES toma el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). En este caso, se toma el de febrero de 2026.

Desde abril, la jubilación mínima se ubicará en $380.286, sin contar adicionales extraordinarios. En cambio, con el bono de $70.000, que ya superó los dos años congelado en ese valor, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará los $450.286. Así, ningún beneficiario del régimen general percibirá una cifra inferior a ese umbral.

Jubiladas Anses.jpg La jubilación mínima en abril alcanzará los $450.000, incluyendo el bono.

El aumento también impactará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $304.243 sin bono y $374.243 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez, que llegará a $266.170 sin bono y $336.170 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $380.312 sin bono y $450.312 con bono. En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $2.417.441.

Quiénes cobrarán el bono de ANSES y cómo calcularlo

El bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. No se ajusta por la fórmula de movilidad, ya que no forma parte del cálculo por inflación, sino que se trata de un pago definido mes a mes por el Gobierno.

No todos lo cobrarán de igual manera. Aquellos que no perciban la mínima, pero tampoco superen los $450.286, tendrán un refuerzo económico proporcional hasta alcanzar ese monto. Por ejemplo, un beneficiario que recibe $400.000, percibirá un bono de $50.286. Por otro lado, quienes superen los $450.286, no contarán con ninguna suma extra.

Este mecanismo hace que muchos jubilados que superan por poco la mínima pierdan una parte importante del refuerzo mensual.

anses-jubilados.jpg Los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $450.286, no recibirán ningún bono.

El cronograma de pago de jubilaciones y pensiones en abril 2026

Como es habitual, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario y el monto de su haber. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. El calendario correspondiente al cuarto mes del año es el siguiente:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES