Anses: estos grupos de jubilados pierden el bono extraordinario en abril 2026

No todos los jubilados y pensionados cobrarán la suma extraordinaria de la misma forma. Algunos recibirán un proporcional y otros, nada. Quiénes cobran el bono en abril 2026.
Los casi 7,9 millones de jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán en abril 2026 un nuevo incremento de sus haberes, como parte del mecanismo de actualización mensual. Sin embargo, no todos recibirán el bono de $70.000 de refuerzo económico.
Para establecer qué jubilados y pensionados contarán -o no- con la suma fija en el cuarto mes del año, primero se deben definir los montos de los haberes, que tendrán una suba de 2,9%. Para definir los aumentos, la ANSES toma el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En este caso, se toma el de febrero de 2026.
Cómo quedan las jubilaciones en abril 2026
Desde abril, la jubilación mínima se ubicará en $380.286, sin contar adicionales extraordinarios. En cambio, con el bono de $70.000, que ya superó los dos años congelado en ese valor, el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará los $450.286. Así, ningún beneficiario del régimen general percibirá una cifra inferior a ese umbral.
El aumento también impactará en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que subirá a $304.243 sin bono y $374.243 con bono, la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez, que llegará a $266.170 sin bono y $336.170 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos, que saltará a $380.312 sin bono y $450.312 con bono. En tanto, la jubilación máxima alcanzará los $2.417.441.
Quiénes cobrarán el bono de ANSES y cómo calcularlo
El bono extraordinario está destinado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez. No se ajusta por la fórmula de movilidad, ya que no forma parte del cálculo por inflación, sino que se trata de un pago definido mes a mes por el Gobierno.
No todos lo cobrarán de igual manera. Aquellos que no perciban la mínima, pero tampoco superen los $450.286, tendrán un refuerzo económico proporcional hasta alcanzar ese monto. Por ejemplo, un beneficiario que recibe $400.000, percibirá un bono de $50.286. Por otro lado, quienes superen los $450.286, no contarán con ninguna suma extra.
Este mecanismo hace que muchos jubilados que superan por poco la mínima pierdan una parte importante del refuerzo mensual.
El cronograma de pago de jubilaciones y pensiones en abril 2026
Como es habitual, la fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario y el monto de su haber. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes. El calendario correspondiente al cuarto mes del año es el siguiente:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de abril
- DNI terminados en 1: 13 de abril
- DNI terminados en 2: 14 de abril
- DNI terminados en 3: 15 de abril
- DNI terminados en 4: 16 de abril
- DNI terminados en 5: 17 de abril
- DNI terminados en 6: 20 de abril
- DNI terminados en 7: 21 de abril
- DNI terminados en 8: 22 de abril
- DNI terminados en 9: 23 de abril
Jubilados y pensionados que cobran más del mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril
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