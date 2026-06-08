Aguinaldo ANSES para jubilados: qué día lo cobran en junio 2026, según el DNI

El SAC (Sueldo Anual Complementario) o aguinaldo es un ingreso importantísimo para los jubilados y pensionados . ¿Cuándo se cobra en junio 2026 ?

Millones de trabajadores del sector público y privado, empleados domésticos y jubilados y pensionados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) , entre otros, perciben el aguinaldo , cuyo pago suele desdoblarse en dos períodos a lo largo del año. Pero, ¿qué día de junio 2026 cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de la Anses ?

Cabe subrayar que, para calcular de cuánto será el aguinaldo , se debe tomar en cuenta el 50% de la remuneración más alta mensual obtenida en el primer semestre de 2026. Es importante resaltar que, para calcular el importe del aguinaldo , no se considera la cifra de 70 mil pesos correspondiente al bono adicional mensual que cobran mes a mes los jubilados que perciben el haber mínimo.

Para calcular de cuánto será el aguinaldo, se debe tomar en cuenta el 50% de la remuneración más alta mensual obtenida en el primer semestre de 2026.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados de Anses junio 2026

Los jubilados del sistema previsional cobran el aguinaldo en junio de 2026. Por lo general, el pago del SAC se efectiviza en la misma fecha que la jubilación y/o pensión y, según el nivel de ingresos, coincide con la segunda, tercera o cuarta semana del mes.

Cabe destacar que el aguinaldo será percibido por los siguientes beneficiarios del sistema previsional:

Jubilados y Pensionados de la ANSES.

Beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC).

No Contributivas (PNC). Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayores (PUAM).

Monto total de una jubilación mínima con bono y aguinaldo en junio 2026

En junio de 2026, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben un aumento estimado en un 2,6%, en consonancia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en el mes de abril de 2026.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, cobrarían un total aproximado de $473.317,99.

Como decíamos más arriba, es importante resaltar que, para calcular el importe del aguinaldo, no se considera la cifra de 70 mil pesos correspondiente al bono adicional mensual que cobran mes a mes los jubilados.

Así, los jubilados que perciben los haberes correspondientes al de una jubilación mínima cobrarían un total aproximado, entre bono y aguinaldo, de $674.976,98, que se desglosa de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.317,99 (incluye el 2,6 por ciento de aumento junio 2026).

mínima: $403.317,99 (incluye el 2,6 por ciento de aumento junio 2026). Bono: $70.000.

Medio aguinaldo: $201.658,99.

Importes de la PUAM y pensiones no contributivas con el aguinaldo de junio de 2026

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber estimado es de $322.654,39. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total estimado asciende a $553.981,59 .

: el haber estimado es de $322.654,39. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $161.327,20, el total estimado asciende a . Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: el haber estimado es de $282.322,60. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el total estimado alcanza los $493.483,90 .

el haber estimado es de $282.322,60. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $141.161,30, el total estimado alcanza los . Pensión Madre de 7 hijos: el haber estimado es de $403.317,99. Con el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.658,99, el total a cobrar en junio de 2026 totaliza los $674.976,98.

Anses-Jubilados-Computadora.jpg Los jubilados del sistema previsional cobran el aguinaldo en junio de 2026.

Es altamente probable que el organismo previsional determine que los haberes jubilatorios, el bono y el medio aguinaldo se cobren en la misma fecha, según el calendario habitual que la Anses detalla mes a mes en su sitio oficial. Asimismo, cabe resaltar que la Ley 27.073 estipula que el SAC será abonado en dos (2) cuotas: la primera de ellas con vencimiento el 30 de junio y la segunda con vencimiento el 18 de diciembre de cada año.

Es oportuno recordar que el aguinaldo fue establecido por decreto a fines de 1945. Bajo la presidencia del gobierno militar de Edelmiro Farrell, se fijó entonces el Sueldo Anual Complementario (SAC), en cuya creación tuvo una destacada participación Juan Domingo Perón, por entonces vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión.