El organismo previsional, Anses , otorga una ayuda económica a quienes cumplan determinados requisitos . De qué se trata.

ANSES otorga este beneficio de $363.000 en mayo 2026: quiénes lo pueden pedir

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una ayuda económica especial a determinados beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos. El trámite para solicitarlo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES .

Se trata de una asistencia monetaria otorgada por ANSES a los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa , ya sea por la finalización del contrato o por motivos externos. También alcanza a empleados eventuales y de temporada que cumplan determinados requisitos de aportes.

La denominada Prestación por Desempleo tiene como objetivo brindar acompañamiento "mientras se busca un nuevo trabajo".

Se adjudica conforme a una serie de requerimientos específicos y tiene diferentes modalidades y condiciones dependiendo de la situación laboral de cada solicitante. Su duración también varía según cada caso. Además del pago mensual, incluye otros derechos clave como cobertura de obra social, asignaciones familiares y cómputo del período como aportes jubilatorios.

De cuánto es la Prestación por Desempleo de la ANSES en mayo 2026

A diferencia de otras prestaciones que otorga el organismo previsional, como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, esta ayuda para desempleados no tiene una actualización automática por inflación. Tampoco se trata de un monto fijo, sino que se calcula en base al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido.

DESEMPLEO El desempleo subió a 7,5% en el cierre de 2025.

Sin embargo, existen límites mínimos y máximos que se actualizan periódicamente en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). De esta manera, desde el 1ro de mayo, no puede ser inferior a $181.500 ni superior a $363.000. El nuevo techo se fijó tras el ajuste del SMVM para el quinto mes del año, que se incrementó $5.200.

Tras no llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno nacional fijó por decreto los valores con actualizaciones mensuales hasta agosto, lo que impactará en el tope máximo de la Prestación por Desempleo. Así queda el SMVM por los próximos meses:

Mayo 2026: Salario mínimo mensual - $363.000

Salario mínimo mensual - $363.000 Junio 2026: Salario mínimo mensual - $367.800

Salario mínimo mensual - $367.800 Julio 2026: Salario mínimo mensual - $372.400

Salario mínimo mensual - $372.400 Agosto 2026: Salario mínimo mensual - $376.600

Quiénes pueden acceder a la ayuda de ANSES por desempleo

Este programa está dirigido a los siguientes grupos que cumplan con estos requisitos:

Trabajadores permanentes : tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

desempleo Desde el 1ro de mayo, la Prestación por Desempleo no puede ser inferior a $181.500 ni superior a $363.000.

El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años cobran durante 6 meses más.

Al momento de tramitarla, serán necesarios estos documentos:

1) DNI (original y copia)

2) Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador. Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra. Resolución del contrato de trabajo por denuncia del empleado fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador. No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

unipersonal: copia certificada del acta de defunción. En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo 2026

El trámite para solicitar la ayuda económica por desempleo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES.

desempleo.jpg La ayuda económica busca brindar un acompañamiento "mientras se busca un nuevo trabajo".

En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado "Atención Virtual".

Seleccionar "Prestación por Desempleo".

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Si se desea tramitarlo de forma presencial, se debe sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.

Qué fecha se cobra la Prestación por Desempleo en mayo 2026

El cobro de la ayuda económica dependerá de la terminación del DNI del beneficiario. Así quedó definido el calendario para mayo 2026: