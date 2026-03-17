Había ganado más de $1.000 millones en la Quiniela pero no se había enterado

El hombre descubrió de manera sorpresiva que su jugada había sido la ganadora del pozo millonario de la Quiniela Poceada.

Descubrió que había ganado un afortuna en la Quiniela gracias a la dueña de una agencia.

Las historias ligadas al azar, los sorteos y los juegos oficiales suelen originar situaciones insólitas. A veces, una apuesta cotidiana puede convertirse en un giro inesperado del destino, como le ocurrió a un hombre que no sabía que se había convertido en millonario tras haber acertado los números de la Quiniela .

El protagonista de esta historia es un vecino del barrio porteño de Caballito, quien sorpresivamente se convirtió en el ganador de más de $1.069 millones en la Quiniela Poceada de la Ciudad.

El apostador se enteró del premio de manera totalmente casual, una semana después de sorteo, cuando visitó una agencia ubicada sobre la calle Neuquén al 1000 para realizar una nueva apuesta.

Como parte de su rutina, pidió revisar algunos tickets anteriores de Loto Plus y Quiniela Poceada. En ese momento comenzó a gestarse una escena que nadie en el local esperaba.

Quiniela.

Según relató Lydia Gloggler, titular del comercio, el control de las jugadas reveló una sorpresa mayúscula. Primero revisaron tres tickets sin resultados relevantes. Sin embargo, al verificar el último comprobante apareció un premio fuera de lo común.

“Cuando ingresé al sistema y vi el monto, no lo podía creer”, recordó la comerciante. De inmediato comprendió que estaba frente al ganador del pozo acumulado. Entonces le comunicó la noticia. “Le dije usted es el que ganó los mil millones en la Quiniela Poceada”, contó.

La sorpresa de convertirse en un millonario

En ese momento, el hombre reaccionó con sorpresa absoluta. Durante varios segundos permaneció en silencio intentando procesar la información. Primero, preguntó si el sistema marcaba correctamente el resultado. Luego, volvió a consultar si realmente el ticket correspondía a un premio millonario.

Según relató la agenciera, la incredulidad inicial se transformó rápidamente en entusiasmo. El vecino comprendió que había acertado los números del sorteo.

“Estaba eufórico, algo shockeado”, explicó la mujer conocida en el barrio como Lía. La magnitud del dinero generó una mezcla de emoción y desconcierto. Finalmente, el ganador expresó una frase que resumió su reacción. “Me lo merezco”, dijo mientras intentaba asimilar la noticia.

Quiniela. Ganador pozo millonario

Una jugada realizada a pocas cuadras

El ticket ganador había sido comprado una semana antes. Curiosamente, la apuesta no se realizó en la misma agencia donde descubrió el premio. La jugada se había efectuado en el local de Raúl Vázquez, ubicado sobre Neuquén al 1500, también dentro del barrio de Caballito. La distancia entre ambos puntos era de apenas cinco cuadras.

El monto total alcanzó exactamente $1.069.020.827. Además, el ganador recibió el pozo completo, ya que esta modalidad paga sin descuentos, por lo que la alegría fue doble.

Qué es la Quiniela Poceada

La Quiniela Poceada funciona con un sistema particular, en donde cada apostador debe elegir ocho números dentro de un rango que va del 00 al 99. Posteriormente, el resultado se determina utilizando las 20 posiciones del extracto correspondiente al último sorteo diario de la Quiniela de la Ciudad.

Actualmente, el valor de la apuesta ronda los $1.300. El sorteo se realiza todos los días y el pozo se acumula hasta que aparece un ganador, tal como le ocurrió al vecino de Caballito.