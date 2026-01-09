Laura Novoa sorprendió al revelar el trabajo que aceptó por “necesidad”

La actriz contó que tuvo que aceptar propuestas laborales por la situación económica y se llevó una desilusión. Qué hizo.

Laura Novoa sorprendió al revelar qué trabajos aceptó hacer solo por dinero. En una entrevista reciente, la actriz que estrena Las que gritan en la calle Corrientes, se sinceró sobre sus trabajos en la escena mediática.

Instalada en Buenos Aires donde eligió hacer temporada de verano para estar de sus padres, Novoa recordó en diálogo con La Nación que tuvo que aceptar ser parte del Cantando en 2020 por una necesidad económica y hasta se le fueron las ganas de cantar.

“Tuve un paso por el Cantando. Me gusta contarlo así: mi mamá, cuando era chica, me decía que yo era una gran cantante. Y crecí con esas palabras, me tiraba muchas flores y me creí que cantaba muy bien. Siempre me gustó actuar, cantar y bailar, pero profesionalmente se me dio lo primero. Hasta que fui al Cantando y ahí se me fueron las ganas de cantar, me mató la ilusión ”, reveló sobre aquella participación en medio de la pandemia de coronavirus.

laura-novoa-patricio-arellano.jpg Laura Novoa y Patricio Arellano, participantes del Cantando 2020

Sobre su experiencia en el reality, la actriz contó que fue “frustrante y triste” y aseguró que en ese momento no estaba preparada para tanta exposición y exigencia.

Lejos de haber aceptado la propuesta por crecimiento profesional, Novoa confió que lo hizo por cuestiones económicas. “Había comprado la casa, puse toda la plata ahí y no tenía para pagar el gas. No la pasé bien”, dijo sobre la necesidad económica que la llevó a elegir ser parte de la competencia.

Sin embargo, no fue el único trabajo que aceptó por la misma necesidad, su paso por la exitosa telenovela Dulce Amor en 2012 también. “Hacía teatro, pero no me alcanzaba. Me había separado, mis hijos eran chicos, no me pasaban alimentos, necesitaba otra cosa y surgió esta tira y acepté”, reconoció.

A diferencia del Cantando, su paso por la telenovela fue positiva. “Acepté y lo disfruté hacer, aprendí muchísimo, me dio popularidad, iba muy liviana a hacerlo, me hizo muy bien”, dijo sobre su papel en el que interpretó a Gabriela.