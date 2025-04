Julieta Díaz blanqueó su separación tras 4 años en pareja: qué descubrió

Julieta Díaz contó en una entrevista radial, detalles sobre su separación, "Me separé hace ya diez meses y estoy muy tranquila. Tratando de buscar la tranquilidad, la verdad, porque estoy con varios temas personales así que busco cuidar mi energía”, manifestó la actriz en cuanto a la culminación del vínculo que mantuvo con Gervasio Troche. Se trata de un dibujante que reside en Uruguay, a quien conoció en 2020 durante la pandemia de COVID-19.

Aunque todavía transita una etapa de cambios en su vida, Díaz dejó en claro que no descarta la posibilidad de volver a enamorarse y construir una nueva historia junto a alguien especial. Es por esa razón que, al hablar de sus deseos en el amor y de lo que la motiva a seguir abierta a una nueva relación, Julieta compartió: “Estoy abierta a conocer a alguien para pasarla bien y acompañarse de esa manera más romántica".

Julieta Díaz espera empezar las grabaciones en noviembre. Julieta Díaz espera empezar las grabaciones en noviembre.

De esta manera, en diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina en La Once Diez, la actriz profundizó: "Porque también tengo a mis amigos y a mis amigas, y sabemos que eso siempre funciona. Pero hay cosas que no ocupan los amigos y no es solo lo sexual, sino también otros espacios de intimidad de una pareja”.

En esta misma línea, también reflexionó sobre la importancia que tiene para ella no ponerle rótulos ni definiciones contundentes a las relaciones en la actualidad. “Pero creo cada vez más que no hay que definir tanto las cosas. A veces es difícil armar una pareja, lleva tiempo, trabajo, pero compartir algo con alguien se va transformando en otra cosa”, analizó. “Siempre siendo responsable, respetuosa, pero ahora estoy aceptando lo que se puede. Ya tengo 47 años”, concluyó.

Julieta Díaz.jpg

Cómo se conocieron Julieta Díaz y Gervasio Troche

Julieta Díaz y el ilustrador se conocieron durante la pandemia de COVID-19 a través de las redes sociales. En ese momento, la artista atravesaba la cuarentena en Buenos Aires mientras que Gervasio se encontraba aislado en Montevideo y pese a que la distancia era grande, la conexión entre ambos fue creciendo gracias a sus largas conversaciones, y cuando las restricciones comenzaron a relajarse, decidieron conocerse en persona.

Fue así que, en septiembre de 2022, la actriz blanqueó su romance durante su visita al programa PH Podemos hablar, el cual solía estar liderado por Andy Kusnetzoff. De esta manera, cuando el conductor solicitó que dieran un paso adelante los que estaban enamorados, Julieta no dudó en obedecer la instrucción, y luego develó: "Estoy muy enamorada. Hace dos años que estoy en pareja con un artista uruguayo".