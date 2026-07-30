Cande Ruggeri sorprendió al mostrar el parecido con su hija en las fotos de su infancia

Cande Ruggeri publicó en redes sociales una serie de fotos de su infancia junto a fotografías actuales de su hija, para mostrar su parecido.

A tres años del nacimiento de Vita, Cande Ruggeri volvió a emocionar a sus seguidores al compartir un íntimo recorrido por su álbum familiar. La modelo publicó en sus historias de Instagram una serie de fotos de su infancia junto a fotografías actuales de su hija, dejando en evidencia el notable parecido físico entre ambas.

Acostumbrada a mostrar distintos momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, esta vez la hija de Oscar Ruggeri eligió mirar hacia atrás y rescatar recuerdos de sus primeros años para compararlos con la pequeña Vita, fruto de su relación con Nicolás Maccari . La publicación no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron las similitudes entre madre e hija.

La primera comparación incluyó un primer plano de Cande cuando era apenas un bebé junto a una imagen reciente de Vita . Los ojos celestes, las facciones y la expresión de ambas fueron los aspectos que más llamaron la atención de quienes vieron las historias, ya que el parecido resultó prácticamente innegable.

Más adelante, la modelo compartió otra postal de su niñez. En esa fotografía aparece sonriendo, con un vestido de jean y un sombrero, mientras que la imagen elegida de Vita la muestra abrazando a su perro. Para acompañar la publicación, una amiga de Cande Ruggeri, que fue quien posteó la historia escribió: “No puede ser lo idénticas que son”, junto a un emoji de enamorado, reflejando el asombro que le produjo comparar ambas imágenes.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios coincidieron en que el parecido va mucho más allá de los rasgos físicos y remarcaron que también comparten la misma mirada, gestos e incluso expresiones que caracterizan a la modelo.

Cande Ruggeri mostró el crecimiento de Vita y recordó su propia infancia

Desde que se convirtió en madre, Cande Ruggeri mantiene una presencia constante en las redes sociales, donde suele compartir distintos momentos familiares junto a Vita y Nicolás Maccari. A lo largo de este tiempo también habló en varias oportunidades sobre cómo maneja la exposición pública de su hija y las decisiones que toma para preservar determinados aspectos de su intimidad.

En esta ocasión, sin embargo, decidió abrir una ventana a sus propios recuerdos y mostrar fotografías inéditas de diferentes etapas de su infancia. La comparación con Vita despertó una gran cantidad de comentarios de afecto por parte de sus seguidores, quienes coincidieron en que el parecido entre ambas parece mantenerse intacto pese al paso de los años. Con una simple secuencia de imágenes, la modelo volvió a captar la atención de las redes sociales y dejó en evidencia cómo ciertos rasgos familiares pueden repetirse de generación en generación, convirtiendo el recuerdo de su niñez en un emotivo momento compartido con su comunidad digital.