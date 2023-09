Espectáculos La Mañana Josefina Pouso Quién es el nuevo novio de Josefina Pouso

La conocida conductora radial está más enamorada que nunca.







El romance entre Josefina Pouso y Diego Arvilly ya no es un secreto a voces, ya que la pareja decidió blanquear su relación en una entrevista realizada en el programa de radio de Diego. José María Listorti, conductor del programa, no perdió tiempo y los puso contra las cuerdas, pidiéndoles que hablaran abiertamente sobre su amor.

Josefina Pouso, conocida conductora radial y televisiva, no escatimó en elogios hacia su nuevo novio. "Me divierte mucho, está muy atento todo el tiempo, me mató con el cafecito a la mañana, eso me conquistó", confesó Pouso.

Embed Por su parte, Diego Arvilly, periodista de amplia trayectoria en medios como "Extra TV", Radio 10 y Radio Pop, no ocultó su entusiasmo: "Me divierte mucho escucharla, y me encanta mirarla. No puedo creer que me haya dado bola. Encima en tan poco tiempo divertirnos, que es lo más importante".