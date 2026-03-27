Filtran el nombre de la figura del espectáculo que podría conducir Popstars

Ángel de Brito sorprendió al revelar el nombre de la artista que fue tentada para conducir el regreso del reality que originó a Bandana.

A 25 años del debut de Popstars , Telefe pondrá al aire la nueva temporada en 2026. La convocatoria ya arrancó y un nombre suena fuerte para ser la conductora del ciclo que promete un éxito en el prime time.

La expectativa crece con el correr de los días, y aunque aun no se confirmó el debut del reality, Ángel de Brito deslizó quién podría ponerse al frente del programa.

Primero sonaron los nombres de Nico Occhiato e Ian Lucas , sin embargo, el periodista de espectáculos aseguró que Gustavo Yankelevich habría elegido a Julieta Poggio para llevar adelante la tarea de presentar a las candidatas a convertirse en las nuevas estrellas argentinas.

Quien no tomó la noticia de la mejor manera fue Pilar Smith, quien disparó contra la influencer. “Va a tener que hacer un tema con la voz. Tiene que ir al foniatra. Es divina, me encanta. Vi Popstars y siempre van relatando para hablar de cada participante”, justificó su posición la panelista de LAM.

Embed - JULI POGGIO CONDUCIRÍA "POPSTARS"

Cómo anotarse a Popstars

Telefe anunció el regreso de Popstars a 25 años de su primera temporada que dio origen a la éxitosa banda de pop Bandana. El reality abrió la convocatoria para el casting que saldrá al aire en los próximos meses.

El certamen busca formar a una nueva banda que recorrerá grandes escenarios con su música y talento. La convocatoria es para mujeres entre 18 y 25 años que quieran “cambiar su vida para siempre”.

“Quienes quieran ser parte, deberán completar el formulario disponible en mitelefe.com/convocatorias y subir a Youtube un video de un minuto cantando a capella. Así comienza el camino para convertirse en una de las nuevas estrellas del pop de argentina y ser parte del show que puede cambiar sus vidas para siempre”, se indicó en el video promocional compartido en la noche del jueves.

El formato Popstars tuvo su origen en el año 1999 en Nueva Zelanda y rápidamente se volvió un fenómeno mundial con su estructura de docurreality y el objetivo de formar una nueva banda pop. En Argentina dio nacimiento a Bandana y Mambrú, grupos que marcaron a una generación.