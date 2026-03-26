El desopilante error de Julieta Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a los competidores
La ex Gran Hermano se equivocó de forma llamativa y en las redes sociales recibió duras críticas.
Julieta Poggio volvió a hacer de las suyas con un error particular en la televisión argentina que hizo estallar de risa a todos los panelistas que participaban también de una nueva edición del programa Pasapalabra. Cuando le tocó responder en el rosco, la ex Gran Hermano le pifió con la respuesta de forma insólita.
“P: personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente”, leyó Iván de Pineda como pista para que la participante pueda responder a la solicitud. Cuando parecía que la pista dejaba en claro cuál era la respuesta, Poggio sorprendió.
“¿Piñón Fijo?”, dijo generando sorpresa en sus compañeros y rápidamente intentó corregir: “¡Pinocho, Pinocho!”. Sin salir de su asombro el conductor televisivo repitió el error que cometió la participante: “Piñón Fijo”.
En redes sociales algunos usuarios dijeron: “¿En qué momento Piñón pasó a ser un personaje literario?”; “No es gracioso, es lamentable”; “Cambió de rubro Pinocho”; “No podés desconocer a Pinocho”; “Dios mío, no te la puedo creer”.
Julieta Poggio adoptó un gatito y compartió las primeras compras que le hizo
Julieta Poggio sorprendió en sus redes sociales al anunciar la llegada de una nueva integrante a su vida. “Buen día hoy es un día muy feliz”, dijo la ex Gran Hermano en un posteo donde sorprendió a sus seguidores tras sus días de relax en Mendoza.
En un video mostró los accesorios que compró para darle la mayor comodidad a un gato incluso cuando no lo tenía. Varios objetos para ofrecer una mayor comodidad, juegos, baño para gatos, rascador entre otras cosas que la mostraron motivada a la dueña.
“Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, dijo y luego agregó: “Ay estoy muy ansiosa, yo amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom. Déjenme consejos quiero hacerla muy mimosa”.
Luego horas más tarde dio a conocer videos de los primeros momentos que compartieron juntos este jueves por la mañana.
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