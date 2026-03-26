El desopilante error de Julieta Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a los competidores

La ex Gran Hermano se equivocó de forma llamativa y en las redes sociales recibió duras críticas.

Julieta Poggio volvió a hacer de las suyas con un error particular en la televisión argentina que hizo estallar de risa a todos los panelistas que participaban también de una nueva edición del programa Pasapalabra . Cuando le tocó responder en el rosco, la ex Gran Hermano le pifió con la respuesta de forma insólita.

“ P: personaje de la literatura y el cine, un muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente ”, leyó Iván de Pineda como pista para que la participante pueda responder a la solicitud. Cuando parecía que la pista dejaba en claro cuál era la respuesta, Poggio sorprendió.

“ ¿Piñón Fijo? ”, dijo generando sorpresa en sus compañeros y rápidamente intentó corregir: “ ¡Pinocho, Pinocho! ”. Sin salir de su asombro el conductor televisivo repitió el error que cometió la participante: “Piñón Fijo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinutoYa/status/2037172772569338274&partner=&hide_thread=false Juli Poggio se volvió viral por un insólito blooper en Pasapalabra



La ex Gran Hermano revolucionó el estudio con su inesperada respuesta, "Pinocho". #JuliPoggio #Pasapalabra #Pinochohttps://t.co/h2wLC3LrUK pic.twitter.com/9g8WG1bM3l — Minuto YA ! (@MinutoYa) March 26, 2026

En redes sociales algunos usuarios dijeron: “¿En qué momento Piñón pasó a ser un personaje literario?”; “No es gracioso, es lamentable”; “Cambió de rubro Pinocho”; “No podés desconocer a Pinocho”; “Dios mío, no te la puedo creer”.

Julieta Poggio adoptó un gatito y compartió las primeras compras que le hizo

Julieta Poggio sorprendió en sus redes sociales al anunciar la llegada de una nueva integrante a su vida. “Buen día hoy es un día muy feliz”, dijo la ex Gran Hermano en un posteo donde sorprendió a sus seguidores tras sus días de relax en Mendoza.

En un video mostró los accesorios que compró para darle la mayor comodidad a un gato incluso cuando no lo tenía. Varios objetos para ofrecer una mayor comodidad, juegos, baño para gatos, rascador entre otras cosas que la mostraron motivada a la dueña.

“Todavía no llegó y ya es una malcriada, miren todo lo que le compré”, dijo y luego agregó: “Ay estoy muy ansiosa, yo amo los michis y por fin me decidí a ser una cat mom. Déjenme consejos quiero hacerla muy mimosa”.

Juli Poggio gato

Luego horas más tarde dio a conocer videos de los primeros momentos que compartieron juntos este jueves por la mañana.