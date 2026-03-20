Vuelve Popstars: cómo anotarse al reality que originó Bandana y Mambrú

Tras las final de MasterChef Celebrity, Telefe habilitó la inscripción al reality de canto. Quiénes pueden anotarse y hasta cuándo.

Telefe anunció el regreso de Popstars a 25 años de su primera temporada que dio origen a la éxitosa banda de pop Bandana. El reality abrió la convocatoria para el casting que saldrá al aire en los próximos meses.

El certamen busca formar a una nueva banda que recorrerá grandes escenarios con su música y talento. La convocatoria es para mujeres entre 18 y 25 años que quieran “cambiar su vida para siempre”.

“Quienes quieran ser parte, deberán completar el formulario disponible en mitelefe.com/convocatorias y subir a Youtube un video de un minuto cantando a capella. Así comienza el camino para convertirse en una de las nuevas estrellas del pop de argentina y ser parte del show que puede cambiar sus vidas para siempre”, se indicó en el video promocional compartido en la noche del jueves.

El formato Popstars tuvo su origen en el año 1999 en Nueva Zelanda y rápidamente se volvió un fenómeno mundial con su estructura de docurreality y el objetivo de formar una nueva banda pop. En Argentina dio nacimiento a Bandana y Mambrú, grupos que marcaron a una generación.

La historia de Popstars en Argentina

La primera edición del programa se estrenó en 2001 por Azul Televisión. En la cancha de Ferrocarril Oeste se hizo un casting masivo en el que se presentaron miles de jóvenes de todo el país.

Luego de un largo proceso que constó de distintas instancias que fueron juzgadas por Afo Verde, Pablo Ramírez, Magalí Bachor, Fernando López Rossi y Marcelo Iripino nació la banda pop femenina que se denominó Bandana, integrada por Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Lourdes Fernández, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán.

Bandana

En el 2003 se llevó a cabo la segunda temporada de Popstars Argentina, ya por Telefe y con el nuevo objetivo de formar una banda masculina. Aquella vez se realizó una convocatoria en el Club Hípico Argentino a la cual fueron más de cuatro mil jóvenes.

En esa segunda temporada nació el grupo Mambrú, conformado por Pablo Silberberg, Emanuel Ntaka, Germán "Tripa" Tripel, Gerónimo Rauch y Milton Amadeo.