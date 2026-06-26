Tesla en Argentina: quién es el ejecutivo que liderará el desembarco de la marca de Elon Musk

Tesla designó un country manager para Argentina y Uruguay, en medio de señales fuertes sobre el avance local de la marca.

Tesla dio un paso clave que señala la proximidad del desembarco de la compañía de Elon Musk en Argentina: eligió al ejecutivo que se encargará de la operación local y también de Uruguay, dos mercados donde la marca todavía no tiene una presencia comercial, pero donde ya da señales cada vez más concretas. El elegido es Joaquín Lizarralde , un directivo vinculado al sector y con amplia experiencia en empresas de movilidad.

La designación, además, ocurre en un contexto de avanzada por parte de Tesla, ya que dio a conocer el acuerdo exploratorio con YPF para analizar el desarrollo de una red de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía en el país. Es que antes de vender autos eléctricos a gran escala, la marca necesita un ecosistema que haga posible usarlos fuera de las ciudades.

Por ahora, la empresa de Elon Musk no anunció oficialmente la venta de vehículos en la Argentina ni la apertura de concesionarios. Sin embargo, la llegada de un responsable para la región alimenta las expectativas dentro del sector. Hasta el momento, los modelos de Tesla que circulan en el país ingresaron principalmente por importaciones particulares , sin operación directa de la compañía.

El contexto también es favorable para el crecimiento de los autos eléctricos importados. El Gobierno avanzó con un esquema que permite el ingreso de hasta 10.000 unidades provenientes de Estados Unidos sin pagar el arancel aduanero del 35%, una medida que mejorar la ecuación de costos.

Joaquín Lizarralde, el ejecutivo elegido por Tesla para Argentina y Uruguay

Joaquín Lizarralde no viene de una automotriz tradicional, sino de un recorrido ligado a la movilidad corporativa, la tecnología, las plataformas digitales y el comercio automotor. Se trata de un perfil que explica la elección de la compañía para su primera etapa local, que no estaría enfocada solamente en vender autos, sino también en construir mercado y generar alianzas.

Con más de una década de experiencia en negocios vinculados al sector automotor, uno de los capítulos más relevantes de la carrera de Lizarralde fue su paso por RDA Mobility, una empresa especializada en soluciones de movilidad corporativa, gestión de flotas, carsharing, telemetría y eficiencia operativa. Se trata de un mundo donde los vehículos no se miran solo como productos, sino también como datos, servicios y herramientas de productividad.

La compañía de Elon Musk no es únicamente una marca de autos eléctricos: también desarrolla soluciones de carga, almacenamiento energético, software y servicios conectados.

Después llegó su etapa en Kavak, la plataforma latinoamericana de compra y venta de autos usados. Allí, Joaquín Lizarralde sumó una mirada más comercial del negocio automotor, con responsabilidades vinculadas a ventas, financiación y retail. Pasó de la movilidad corporativa y la gestión de flotas a una operación más cercana al consumidor final.

Tesla en Argentina: por qué el acuerdo con YPF es una señal fuerte

La otra gran señal del desembarco de Tesla en Argentina fue el acuerdo exploratorio con YPF. La petrolera y la compañía estadounidense firmaron una carta de intención para analizar el desarrollo conjunto de estaciones de carga rápida e infraestructura de almacenamiento de energía. El objetivo es combinar la tecnología global de Tesla con la red territorial de YPF.

YPF Cargador eléctrico electromovilidad 1 YPF acelera su alianza con Tesla y proyecta corredores eléctricos en toda la Argentina.

El proyecto aparece como un punto fundamental para la electromovilidad local. Hoy, uno de los principales límites para el crecimiento de los autos eléctricos en la Argentina es la falta de una red amplia de cargadores, especialmente en rutas y corredores de larga distancia.

En ese sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que "los supercargadores de Tesla van a estar en las estaciones de YPF". También se mencionó la intención de avanzar primero sobre corredores como Buenos Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Mendoza, Buenos Aires-Santa Fe y Buenos Aires-Córdoba, para después "luego tratar de ir hasta Ushuaia y hasta el norte de la Argentina".

La red de YPF tiene una ventaja evidente: su capilaridad. La compañía cuenta con más de 1.600 estaciones de servicio distribuidas en el país, lo que le daría a Tesla un socio con presencia nacional para desplegar puntos de carga. Además, YPF ya viene desarrollando su red Punto Eléctrico, con cargadores ubicados en corredores clave.

La designación de un country manager de Tesla, en este caso Joaquín Lizarralde, va más allá del desembarco de los vehículos, sino que se trata de un paso estratégico para armar las bases de una presencia más activa en la región.