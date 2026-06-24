Un guiño a Tesla: cómo es el plan para convertir una ruta clave en el primer corredor de autos autónomos

El Gobierno quiere habilitar la Ruta 14 para vehículos autónomos y atraer tecnología como la de Tesla a la Argentina.

Tesla acaba de designar un country manager para su operación en la Argentina y Uruguay, y además se anunció un acuerdo con YPF para avanzar en infraestructura de carga rápida para vehículos eléctricos. Paralelamente, el Gobierno confirmó un plan para convertir la Ruta 14, un corredor clave del Mercosur, en la primera ruta argentina preparada para que circulen autos con conducción autónoma.

La idea fue planteada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien aseguró que la iniciativa recién podrá avanzar cuando la traza se encuentre apta para el siguiente paso. "La 14, una vez que esté terminada y esté en condiciones, va a ser la primera ruta que vamos a habilitar para la conducción autónoma", dijo Sturzenegger sobre una ruta que desde hace años arrastra problemas de mantenimiento y alta siniestralidad.

La Ruta Nacional 14 , conocida también como la Ruta del Mercosur , es uno de los corredores viales más importantes del país. Une zonas productivas, conecta a la Argentina con Brasil y concentra un intenso tránsito de camiones, micros y autos particulares. Por esa importancia logística, el Gobierno la eligió como punto de partida para una nueva etapa del transporte.

Si bien Tesla, la automotriz de Elon Musk que se convirtió en emblema mundial de la conducción asistida y autónoma, todavía no desembarcó oficialmente en la Argentina, el Gobierno considera que el país debe preparar sus reglas y su infraestructura para que este tipo de compañías pueda operar en el futuro.

Tesla y la Ruta 14: el plan para habilitar el primer corredor de autos autónomos

Según Sturzenegger, la incorporación de autos autónomos no debe ser vista como ciencia ficción, sino como una posibilidad concreta si el país genera las condiciones necesarias. “Entiendo que por ahí alguno me escucha y piensa que es ciencia ficción, pero lo que pasa es que si el país no genera el mecanismo para permitir eso, entonces nunca va a ocurrir”, sostuvo.

Tesla, cuya tecnología de conducción automatizada es una de las más conocidas del mundo, ya avanzó en otros mercados de la región.

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El ministro también vinculó este plan con el acuerdo comercial con Estados Unidos, que contempla un cupo para la importación de vehículos sin aranceles. Ese esquema podría facilitar la llegada de modelos con tecnología avanzada. En esa línea, Sturzenegger consideró que el ingreso de autos con sistemas de conducción autónoma es “absolutamente central”.

La Ruta 14, estratégica para la región

La Ruta 14 es un corredor estratégico para el comercio regional, especialmente por su conexión con Brasil y por el tránsito pesado que circula a diario. Por eso, cualquier mejora en su infraestructura tiene impacto directo en la logística, en los costos de transporte y en la seguridad de miles de usuarios.

El Gobierno sostiene que, una vez finalizadas las obras, este camino podría funcionar como primer laboratorio para la conducción autónoma en rutas nacionales. La idea es que los vehículos equipados con sistemas avanzados puedan circular en un entorno preparado, con mejores condiciones de calzada, señalización y control.

De todos modos, la seguridad no depende únicamente del software del auto. El propio proyecto oficial reconoce que también influyen el estado de las rutas, el mantenimiento de los vehículos y el costo de insumos clave, como los neumáticos.

Por eso, el plan para la Ruta 14 combina varios aspectos: infraestructura, normativa y tecnología. Conocida durante años por su peligrosidad y su alto tránsito, podría pasar de ser uno de los símbolos del deterioro en las rutas nacionales a convertirse en el primer corredor de conducción autónoma del país.