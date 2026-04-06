Cuánto cuesta el Tesla que chocó Barby Franco

La pareja de Fernando Burlando sufrió un choque el pasado viernes en la ruta 3. Qué auto chocó y cuánto cuesta en el mercado.

Barby Franco preocupó a todos en el mundo de la farándula cuando se conoció que el viernes 3 de abril sufrió un choque en cadena en la ruta 3 con su particular auto que le regaló su pareja Fernando Burlando durante la navidad de 2025. Para fortuna de la reconocida modelo, no sufrió daños físicos ni heridas de gravedad.

Sin embargo el dolor llegó al ver que el lujoso auto que tiene sufrió daños en la parte trasera tras chocar. Es que no se trata de un auto barato ni común sino que tan solo tres personas en el territorio nacional cuentan con el lujoso auto que despierta la atención de todos quienes lo cruzan por la calle.

Se trata de un Tesla Cyberbeast , popularizado por su creador Elon Musk, que cuenta con un diseño particular fuera de lo común que genera admiración en los fanáticos de los automóviles. No es una unidad de fácil acceso debido a que su valor es extremadamente alto: ronda los 300.000 dólares, aunque en Estados Unidos, cuesta 80.000 dólares.

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Tan solo tres personas en el país tienen este tipo de automóviles: Barby Franco y Coscu, el streamer que en él a una reconocida marca de energizantes.

Cómo fue el choque

Barby Franco y su hija Sarah, de tres años, protagonizaron un accidente automovilístico este viernes por la tarde en Cañuelas, sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 69. La modelo se encontraba al volante de su Tesla Cyberbeast, acompañada por su bebé y otra mujer, cuando una camioneta se cruzó de frente y debió frenar de manera abrupta, generando un choque en cadena que involucró también a una Maverick y un Corolla.

Quién fue el único lesionado tras el impactante choque en cadena

Según el parte policial, afortunadamente no se registraron heridos de gravedad. El único lesionado fue el conductor del último vehículo, quien sufrió un golpe en la mano y recibió asistencia médica en el lugar. La modelo y su pequeña resultaron ilesas, al igual que la acompañante que viajaba con ellas.

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Imágenes publicadas en la cuenta de X @elejercitodelam muestran que el Tesla Cyberbeast de la esposa de Fernando Burlando no sufrió daños visibles en la parte delantera, mientras que el Corolla quedó completamente destrozado tras el impacto con la camioneta Ford. El accidente generó gran repercusión debido al valor y exclusividad del vehículo, uno de los pocos modelos del vehículo patrocinado por Elon Musk presentes en la Argentina.

El Tesla Cyberbeast de Barby Franco, un auto con pocas unidades en la Argentina

El Tesla que conducía la ex participante del Bailando por un Sueño fue un regalo del abogado durante la pasada Navidad, valorado en unos 300.000 dólares. La pick up eléctrica se destaca por su diseño futurista, potencia y tecnología avanzada, y en el país existen apenas tres unidades. Franco había mostrado el vehículo en sus redes sociales, explicando la dificultad de adquirirlo y la sorpresa de recibirlo como obsequio de su pareja.

Tesla Cybertruck Las dos unidades de Tesla Cybertruck en la zoma franca de La Plata. Foto: @nicovaccab.

El accidente, aunque no dejó consecuencias graves, recordó la peligrosidad de los choques en cadena y generó preocupación entre los seguidores de la modelo. Tras el episodio, Barby y su hija pudieron retirarse del lugar sin complicaciones, mientras las autoridades realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias exactas del siniestro y evitar futuros incidentes en esa zona de la Ruta 3.