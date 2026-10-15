Cuenta DNI anunció un reintegro de hasta un 40% en compras . ¿En qué consiste y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio que posibilita un ahorro ?

El beneficio de Cuenta DNI para ahorrar hasta un 40% en las compras: cómo acceder a este reintegro y cuáles son los locales adheridos

Recientemente , Cuenta DNI -la billetera digital del Banco Provincia - anunció la implementación de un programa que permite ahorrar hasta un 40% en compras . ¿En qué consiste esta promoción y cuáles son los requisitos para acceder a este beneficio ?

El Banco de la Provincia de Buenos Aires subraya que no hace falta ser cliente de esa institución bancaria para acceder a Cuenta DNI . Así, si se descarga la app Cuenta DNI si todavía no se es cliente, el Banco procederá a abrir una caja de ahorros gratuita en la sucursal del Banco Provincia que el usuario elija y se habilitará a las 48 horas.

En octubre de 2026, Cuenta DNI -la billetera digital del Banco Provincia - ofrece un descuento del 40% para las compras relacionadas con la facultad y/o universidad en comercios adheridos.

El Banco de la Provincia de Buenos Aires subraya que no hace falta ser cliente de esa institución bancaria para acceder a Cuenta DNI.

El Banco Provincia destaca que a través de Cuenta DNI es posible comprar todo “lo que necesitás con un 40% de ahorro, todos los días, y te devolvemos hasta $6.000 por semana”. Así, para acceder a la Promo Universidades, es necesario pagar con Cuenta DNI mediante código QR o Clave DNI, utilizando el dinero disponible en la cuenta.

Un dato clave para el usuario que acceda a la Promo Universidades es que debe saber que no se aceptan pagos con transferencias, envíos de dinero, tarjetas de crédito o débito, ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Asimismo, el Banco remarca que esta promoción no está disponible para clientes que registren atrasos en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia. Por otra parte, y antes de efectivizar cualquier compra, es aconsejable comprobar que el comercio esté adherido y que el pago se realice con alguno de los medios habilitados.

Por otra parte, para corroborar el nombre de cada uno de los comercios adheridos es preciso ingresar en el sitio oficial de Cuenta DNI. Allí, entre otros establecimientos educativos ubicados tanto en el AMBA como en la provincia de Buenos Aires, pueden mencionarse a la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional de San Martín o la Universidad de Mar del Plata.

En octubre de 2026, Cuenta DNI -la billetera digital del Banco Provincia- ofrece un descuento del 40% para las compras relacionadas con la facultad y/o universidad.

Cómo mantener Cuenta DNI para acceder a los descuentos

El Banco de la Provincia de Buenos Aires consigna que tanto Cuenta DNI como la caja de ahorros no tienen costo de mantenimiento. Para mantener la Cuenta DNI del Banco Provincia y así acceder a sus descuentos es preciso cumplir con los siguientes requisitos: