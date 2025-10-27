Carlos Quintriqueo, fuerte en el interior neuquino: quedó tercero en ocho departamentos de la provincia

Su partido, Más por Neuquén, se presentó por primera vez a elecciones y, en ocho jurisdicciones, se impuso sobre Fuerza Patria. Los detalles.

Más por Neuquén, el partido que lidera el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , se quedó con el cuarto puesto en las elecciones para Senadores y el quinto lugar en la contienda para Diputados de estas elecciones legislativas 2025. Aunque no consiguieron ninguna banca en el Congreso Nacional, los resultados se vivieron como un triunfo para los integrantes de una fuerza política que tiene apenas dos años de historia y que sorprendió con su llegada al interior de la provincia: se impuso sobre Fuerza Patria en ocho de los 16 departamentos de Neuquén.

Según los resultados oficiales difundidos por la Cámara Nacional Electoral, Más por Neuquén se quedó con el cuarto lugar en las elecciones para Senadores, con un 8% de los votos. En Diputados, cosechó el 6,10% de los sufragios y bajó al quinto puesto, con un mejor desempeño para Fuerza Libertaria, que llevaba como candidato al concejal neuquino, Joaquín Eguía.

Aunque los resultados no alcanzaron para que el partido tenga una voz propia en el Congreso de la Nación, el propio Quintriqueo se alegró con el respaldo de la ciudadanía. En diálogo con LMNeuquén , consideró que en menos de dos años ya se sienten dentro de "la vidriera política" y hasta en la terna de los partidos más votados. Pese a que no se impusieron en las jurisdicciones más pobladas, quedaron en el tercer puesto en ocho de los 16 departamentos que tiene Neuquén.

En la contienda para Diputados consiguió un total de 23.350 votos en toda la provincia. Para el Senado, el partido llevó a las boletas a su principal referente, Carlos Quintriqueo, y obtuvo un total de 32.513 votos. Si bien el resultado quedó por debajo de las tres fuerzas con más peso en la provincia, como La Libertad Avanza, La Neuquinidad y Fuerza Patria, al desagregar los resultados por departamento, se notó la llegada que tuvo la propuesta de Más por Neuquén a las regiones de menor densidad poblacional.

El secretario general de ATE aseguró que su partido tiene menos de dos años de historia y, en su primer competencia electoral, ya logró ubicarse en el podio de los partidos políticos neuquinos. "A todos les gustaría ganar, pero nos pone contentos como primera elección saber que nos ponemos en la vidriera de los partidos políticos", aseguró.

Quintriqueo competía por una banca en el senado acompañado por Ana Sandoval y, en la categoría de diputados, se postuló Amancay Audisio junto a Ramón Palavecino. Pese a que los votos no alcanzaron para obtener un lugar en el Congreso de la Nación, el referente sindical consideró que el respaldo de la ciudadanía los motiva a seguir construyendo su fuerza.

Los resultados en el interior

En la categoría de Senadores, Más por Neuquén superó a Fuerza Patria en ocho distritos: Collón Cura (13,32% contra 11,56%), Huiliches (23,16% contra 12,48%), Loncopué (20,33% contra 10.57%), Minas (7,28% contra 6,62%), Pehuenches (7,44% contra 6,31%), Picunches (14% contra 11,50%), Picún Leufú (12,26% contra 8.76%) y Zapala (12,47% contra 11,37%).

Pese a que los resultados se dieron en jurisdicciones de menor densidad demográfica, en algunos departamentos, como Loncopué, Quintriqueo llegó a duplicar los porcentajes de Fuerza Patria, que se quedó en el cuarto puesto. En esos casos, la diferencia nominal fue de sólo algunos centenares de votos, pero demostró el alcance que tuvo Más por Neuquén en regiones alejadas de los principales centros urbanos de la provincia.

En Diputados, Más por Neuquén se quedó con el tercer lugar en seis distritos, y hasta alcanzó el segundo puesto en Catán Lil, por encima incluso de La Libertad Avanza (22,84% contra 10.68%).

Además, quedó tercero en seis departamentos, por encima de Fuerza Patria: Collón Cura (11,62% contra 10.77%), Huiliches (17,56% contra 12,63%), Loncopué (16,23% contra 10,48%), Pehuenches (6,56% contra 5,97%), Picunches (10,64% contra 9,97%) y Picún Leufú (10,49% contra 8,30%).