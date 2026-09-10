Video: quemacoches incendiaron seis autos durante la madrugada y crece la preocupación

Uno de los ataques quedó registrado en cámaras de seguridad. Actuaron la policía y los bomberos.

Una jornada de extrema tensión y alarma se vivió durante la madrugada de este jueves en la ciudad de La Plata , luego de que un ataque en serie perpetrado por "quemacoches" terminara con al menos seis vehículos destruidos por las llamas en pleno Barrio Norte platense.

Según datos consignados por TN, la secuencia delictiva ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana en distintos puntos cercanos, entre ellos las intersecciones de calle 37 entre 3 y 4, la esquina de 2 y 37, y la zona de 38 entre 1 y 2.

Las imágenes de cámaras de seguridad del vecindario captaron la maniobra del sospechoso, quien actuó de manera metódica e intencional al prender fuego a los rodados que se encontraban estacionados sobre la vía pública antes de darse a la fuga. Entre las unidades más afectadas por la voracidad del fuego se identificaron un Fiat Palio y una camioneta Renault Kangoo.

Explosión y el testimonio de la víctima

De acuerdo con lo reportado por TN, uno de los damnificados por esta ola de ataques es Manuel, hermano del reconocido streamer platense Coscu. El joven relató que se despertó sobresaltado en plena madrugada tras escuchar un estallido frente a su domicilio: "Me despertó una explosión", detalló al describir el dramático momento en que descubrió su coche envuelto en llamas.

El automóvil de Manuel, un Fiat Palio que le había regalado su padre y que utilizaba cotidianamente para trabajar y desplazarse a sus estudios, quedó completamente reducido a chatarra a raíz del accionar del pirómano.

Investigación y creciente indignación vecinal

Varias dotaciones de bomberos acudieron a los distintos puntos afectados para sofocar los incendios y evitar que las llamas se propagaran hacia las fachadas de las viviendas linderas o afectaran a otros automóviles estacionados en la cuadra. Tras controlar los siniestros, los bomberos confirmaron un saldo total de al menos seis rodados dañados por el fuego durante esa misma noche.

El hecho generó un profundo malestar e inseguridad entre los frentistas del barrio, quienes activaron las alarmas vecinales al detectar el humo y las detonaciones. Mientras las fuerzas policiales y judiciales analizan los registros fílmicos para intentar identificar y dar con el paradero del responsable, los vecinos de Barrio Norte exigen mayor presencia policial e intervenciones urgentes para evitar nuevos episodios de este tipo en la zona.