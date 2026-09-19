"Latido de la Patagonia": el libro que recupera la vida y obra de Marcelo Berbel

Por fin salió el libro “Latido de la Patagonia”. Hace tiempo que Cecilia Rayen Guerrero Dewey tenía en su cabeza la idea de escribir sobre Marcelo Berbel, su vida, su obra, cada momento que pudo investigar sobre el poeta, durante años. Una periodista joven que transita un sendero difícil pero prometedor a juzgar por su empecinado trabajo y un reconocimiento que logra paso a paso.

En la presentación del libro , de Editorial Serial, el dia 16 de septiembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Neuquén , Rayén expresó lo que vivió y sintió como aliento para la tarea que se propuso. El resultado está a la vista y a mano de los interesados y curiosos que se acerquen a las librerías donde seguramente se pondrá a la venta.

Marcelo Berbel, músico y poeta , queda al desnudo en las páginas de este material. Es un desnudo envuelto por el pudor de quien respeta una historia que guarda muchas historias de una vida que comienza y termina en la Patagonia. En cada anécdota hay un ser que cuenta, opina, recuerda al hombre autor de piezas iconas del sonido de estas tierras.

En “El latido de la Patagonia”, la autora supo poner en la línea narrativa una dinámica que atrae y atrapa para su lectura. Es difícil detenerse, hay que seguir y seguir como el camino que trazó el poeta para encontrarnos con un Neuquén más universal y, sin embargo, íntimo, propio. Los parajes, pueblos, el desierto, los ríos y lagos, los verdes y marrones de la tierra, los coirones y piñones, se representan en diálogos, personajes, familias, que inspiraron a Berbel para su obra, más de mil trescientas poesías , muchas de ellas musicalizadas por él mismo (loncomeos, valses, tonadas) y por distintos compositores, sus hijos y su nieto Traful. Obra que fue aliento e inspiración para que Rayén la convierta en su libro. “Los Berbel Arriagada comenzaron a tejer su historia en un lugar fundacional para Neuquén y la Argentina, y eso, para quienes venían de andar con raíces pero sin tierra, fue comenzar a una siembra a conciencia”, dice la autora.

Hay pasajes que obligan volver a releerlos como una suerte de péndulo interior que no quiere cesar. La carta de Milton Aguilar a su amigo, es uno de ellos, es la confesión de un sentimiento que, pese a las tormentas que atraviesan las relaciones cuando son verdaderas, salen a la superficie con lo mejor del humano en el tiempo de la amistad, de la hermandad.

Berbel, en la pluma de la autora, aborda una filosofía personal de la vida y sus andares con una sensibilidad que aflora en sus versos: “Cuando ya las aves se empiezan a oír/yo estoy perdido en la oscuridad de un mundo solo y febril/ Cómo duele pensar que me vaya de aquí sin siquiera ver el sol…”Ay que solo se muere el minero ¿podré del lodo Salir? , y partir mirando al cielo, allá no quiero morir”. Nuevamente el Berbel pegado al hombre del trabajo, el minero. La vida.

La profundidad de los versos de Berbel y su mirada sobre una realidad caliente como el sol, irrumpe y sorprende en los temas como “Destino de ladrillero”, “Alambrado de veranada”, “El embudo”, “Amutuy “, revelando su cuna mapuche, su canto a la región en el contexto del país, y el lugar que el hombre y la mujer de esta Patagonia reclama y persiste. “Mi política es celeste y blanca y mi patria son los mapuches”, decía con orgullo. Berbel, la lengua de los ancestros, el golpe del cultrun, la sonoridad de los vientos en la trutruca y la pifilka, poesía y música tallada en su humanidad.

El Latido de la Patagonia, es un libro esperado, necesitado, para poder digerir el arrebatado correr de este tiempo, para poder entender el proceso que nos pone frente a un avasallador presente que puja en la contradicción que muestra el progreso. Es tierra y también asfalto, es agua y también petróleo, es aquello que asoma en Berbel con la fuerza de un enorme poeta y que nos señala un camino de ida y vuelta, hacia adelante pero con la espalda cubierta por el makuñ, el abrigo que no falla. “El latido de la Patagonia”, encontrará su destino en aquel lugar que desde otro universo, Berbel lo señala sin dudar.