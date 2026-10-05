Un jubilado tuvo que dejar a su perra de 11 años en un refugio porque no puede mantenerla: la desgarradora carta

El hombre contó que la tenía con el desde sus 45 días de vida. El refugio busca contactarlo para poder reunirlos nuevamente.

El jubilado la dejó con una emotiva carta donde explicó por qué no podía tenerla más.

La semana pasada los voluntarios del refugio de animales "El Campito" recibieron a Zoe, una perra de 11 años. Fue llevada hasta allí junto a una bolsa de alimento y una carta escrita a mano. Su dueño es un jubilado, quien tomó la dura decisión de dejarla y dio los motivos por los cuales ya no puede seguir con ella.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves pasado en el refugio ubicado en la localidad bonaerense de Monte Grande .

La perra fue atada a la tranquera del predio durante la noche. Junto a ella, el hombre dejó un escrito donde reveló el profundo dolor de separarse de su compañera, a quien crió desde que tenía apenas 45 días de vida.

El dueño de Zoe, según indicó en su carta, percibe la jubilación mínima y afirmó que se le complica seguir cuidándola, sumado a que debió mudarse a un lugar que no acepta mascotas.

"Soy jubilado con la mínima. Me acabo de mudar a un monoambiente y el dueño no quiere perros. No la puedo tener, ni mantener. Espero la cuiden, la amo muchísimo, pero no puedo tenerla más", explicó en el papel.

"No sé si hago lo mejor, pero es lo único que se me ocurrió. Por favor, les pido que la cuiden. Gracias", cerró su carta el hombre de quien su identidad se desconoce hasta el momento.

La campaña en redes sociales para volver a reunir al jubilado con su mascota

La carta del hombre se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron ofreciéndose adoptarla, volver a juntarlos o asumir sus costos de manutención.

Sin embargo, las autoridades del refugio aclararon la prioridad de la institución: "Primero, la intención es encontrarlo a él. Mucha gente se ofreció a pagar los gastos veterinarios, a adoptarlo, pero está faltando que se presente él".

"Le damos mucha contención. Es muy juguetona a pesar de la edad. No parece que tuviese 11 años", aseguró Sergio Moragues, director de la institución.

Por el momento, el equipo del refugio no cuenta con ningún dato o pista de quién es el dueño de Zoe, por lo que activaron una campaña para ubicarlo.

La intención del refugio es intentar gestionar una alternativa habitacional cercana al nuevo domicilio del hombre que permita que Zoe pueda volver con la persona que la cuidó prácticamente durante toda su vida. "No sabemos tu nombre, pero queremos encontrarte. Merecés tanta ayuda, contención y abrazo como Zoe", escribieron en un posteo desde el refugio, buscando algún dato del jubilado.

"Si este mensaje llega a vos por algún rincón del destino, que sepas que hay manos dispuestas a tender un puente para que esta historia no termine en un adiós, sino en el reencuentro que ambos merecen", concluyeron.

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La increíble odisea de Gastón: el perro abuelo que cruzó la Patagonia por amor

Gastón es un perro de 13 años que protagonizó una travesía de 1.140 kilómetros por distintas rutas de la Patagonia para volver a estar junto a su familia.

El recorrido arrancó en Río Gallegos, la capital de Santa Cruz, y terminó en Gaiman, en Chubut, donde el 11 de agosto de 2026 se produjo un reencuentro cargado de emoción con su dueña, quien a su vez había viajado hasta allí desde Neuquén.

Gastón, el perro de 13 años que viajó más de 1.000 kilómetros para reencontrarse con su dueña.

El operativo fue posible gracias a la solidaridad de proteccionistas y voluntarios que se fueron armando una cadena de localidad en localidad para garantizar que la mascota llegara a destino sana y salva.