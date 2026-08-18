El fuerte impacto de "El Niño": cuáles son las zonas que podrían sufrir graves inundaciones y fuertes vientos

Ante la posible llegada de El Niño y sus efectos sobre distintas regiones del país, el Gobierno nacional puso en marcha un plan de prevención y respuesta sanitaria .

El objetivo es anticiparse a los riesgos que podrían intensificarse desde la primavera austral, en distintas zonas del país.

Las zonas potencialmente expuestas a inundaciones son el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba , zonas con millones de hectáreas agrícolas ganaderas y habitadas por cerca de un millón de personas.

A través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias, la cartera de Salud presentó una central de monitoreo unificada que integra información del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el CONICET.

Cómo funciona el sistema para prevenir las consecuencias de El Niño

La herramienta procesa datos sobre la plataforma geoespacial ArcGIS en tiempo real para evaluar la evolución de las lluvias, geolocalizar zonas anegables y estimar el impacto en rutas, líneas de alta tensión y centros de salud.

Este esquema busca pasar de un modelo reactivo a uno de planificación previa, permitiendo a las provincias tomar medidas preventivas como la limpieza de canales de drenaje o la simulación del impacto en la red hospitalaria local.

Una sistema donado por Estados Unidos

Durante la inundación del año pasado el Ministerio de Salud puso en funcionamiento el nuevo modelo de hospital móvil ERMEH, cuya sigla corresponde a Equipo de Respuesta Medica Extra Hospitalaria, que el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos había donado a la Argentina en 2021 y nunca había sido puesto en funciones por la administración anterior. El mismo puede ser deplegado en menos de 72 hs en cualquier lugar del país.

El hospital móvil en Bahía Blanca, absorbió el 90 % de la demanda sanitaria, lo que permitió que el hospital de cemento mantuviera su capacidad para casos de alta complejidad.

“Nos acoplamos con el hospital de campaña de mediana y baja y establecimos un trabajo conjunto con el sistema prehospitalario. Se acordó que todos los pacientes atendidos por los servicios prehospitalarios serían derivados a nuestro hospital de campaña. Además, difundimos esta información en la comunidad para que la población acudiera directamente a nuestro hospital.

De esta manera, logramos reducir en casi un 90% la demanda en el hospital de Cemento, que estaba destinado a casos de alta complejidad”, señalaron fuentes del Ministerio de Salud.

Un método también eficaz para incendios forestales

Esta estrategia demostró su eficacia también en escenarios de incendios forestales y en grandes concentraciones de personas, como en Tumbaya, Jujuy, donde la instalación de un hospital en la base del cerro permitió cubrir urgencias sanitarias en una zona sin recursos de salud cercanos.

La clave del sistema es la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a distintos escenarios. Los equipos pueden desplegarse en menos de setenta y dos horas por tierra, o trasladarse en avión si la urgencia lo requiere, y quedan completamente operativos en cuatro horas.

Cada hospital modular cuenta con 60 camas, cuatro de shock, cuatro de terapia intensiva y una unidad de atención general, lo que permite abordar desde patologías leves hasta casos que requieren internación de corta duración. El personal se moviliza desde la Dirección Nacional de Emergencias y se articula con los equipos sanitarios locales para garantizar la continuidad de la atención.

La plataforma Virtual SICOM introduce un sistema colaborativo entre provincias. Cada jurisdicción puede cargar sus recursos disponibles y planificar, junto con Nación, el refuerzo de áreas críticas.

El objetivo es articular hospitales móviles, patrullas sanitarias y puestos avanzados, de acuerdo a la magnitud y localización del evento, y asegurar un estándar de calidad homogéneo en toda la red federal.

“La idea es poder articular todos los recursos que uno tiene en las diferentes provincias, que es lo que estamos haciendo de relevo, y ver qué es lo que se puede fortalecer o no de acuerdo a lo que va a impactar, para poder articular todos esos sistemas y que todos esos sistemas conformen el sistema de emergencia”.