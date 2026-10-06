Resultados de las quinielas de hoy martes 6 de octubre
Repasá los resultados de la jornada de La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia y Quiniela de Córdoba.
Repasá los resultados de la jornada del Martes, 6 de octubre de 2026 correspondientes a La Neuquina, La Rionegrina, Quiniela de la Ciudad, Quiniela de Provincia, Quiniela de Córdoba.
La Neuquina
La Previa
Cabeza: 3383
1° 3383, 2° 0565, 3° 6724, 4° 1500, 5° 2110, 6° 2933, 7° 3282, 8° 3697, 9° 0654, 10° 2766, 11° 5067, 12° 1784, 13° 7463, 14° 0325, 15° 7307, 16° 5402, 17° 8094, 18° 8859, 19° 1910, 20° 9866
El Primero
Cabeza: 9968
1° 9968, 2° 2839, 3° 3681, 4° 1501, 5° 2900, 6° 2876, 7° 0571, 8° 3918, 9° 4318, 10° 4601, 11° 9899, 12° 5624, 13° 4466, 14° 6832, 15° 6381, 16° 9768, 17° 8006, 18° 8898, 19° 9056, 20° 9740
La Matutina
Cabeza: 0093
1° 0093, 2° 9820, 3° 9538, 4° 8138, 5° 2477, 6° 2705, 7° 6657, 8° 3591, 9° 3685, 10° 9020, 11° 6795, 12° 5750, 13° 6352, 14° 6693, 15° 3270, 16° 0359, 17° 8298, 18° 8326, 19° 6110, 20° 5264
La Vespertina
Cabeza: 7251
1° 7251, 2° 0843, 3° 1486, 4° 1983, 5° 0407, 6° 2690, 7° 3326, 8° 8359, 9° 1949, 10° 4571, 11° 5034, 12° 5509, 13° 8371, 14° 6900, 15° 7410, 16° 0939, 17° 8231, 18° 3347, 19° 1814, 20° 9696
La Nocturna
Cabeza: 7233
1° 7233, 2° 0729, 3° 9589, 4° 1967, 5° 5483, 6° 2819, 7° 1869, 8° 3565, 9° 3149, 10° 0974, 11° 5075, 12° 8816, 13° 6395, 14° 6172, 15° 7165, 16° 3389, 17° 2540, 18° 8564, 19° 9574, 20° 5157
La Rionegrina
La Previa
Cabeza: 2024
1° 2024, 2° 2636, 3° 3928, 4° 2948, 5° 3039, 6° 0003, 7° 0761, 8° 7844, 9° 4078, 10° 2625, 11° 1298, 12° 4990, 13° 3653, 14° 3851, 15° 0343, 16° 5453, 17° 3079, 18° 2543, 19° 1402, 20° 1515
El Primero
Cabeza: 4128
1° 4128, 2° 2961, 3° 7693, 4° 8721, 5° 2024, 6° 3946, 7° 4761, 8° 0828, 9° 7965, 10° 0599, 11° 5764, 12° 1286, 13° 9257, 14° 2729, 15° 9913, 16° 2244, 17° 7065, 18° 1793, 19° 0679, 20° 2874
La Matutina
Cabeza: 7843
1° 7843, 2° 3018, 3° 3797, 4° 5919, 5° 5451, 6° 0580, 7° 7700, 8° 3243, 9° 5465, 10° 6150, 11° 8270, 12° 7331, 13° 2381, 14° 0880, 15° 2552, 16° 8155, 17° 0967, 18° 3201, 19° 3279, 20° 3199
La Vespertina
Cabeza: 5993
1° 5993, 2° 5972, 3° 2810, 4° 8588, 5° 0174, 6° 6756, 7° 6483, 8° 2018, 9° 9202, 10° 2542, 11° 2074, 12° 8224, 13° 8629, 14° 8905, 15° 7512, 16° 9694, 17° 2011, 18° 8181, 19° 0816, 20° 1075
La Nocturna
No se registraron resultados para este sorteo.
Quiniela de la Ciudad
La Previa
Cabeza: 0505
1° 0505, 2° 9506, 3° 3578, 4° 0633, 5° 0961, 6° 2282, 7° 4731, 8° 0413, 9° 1960, 10° 5353, 11° 0068, 12° 3113, 13° 2626, 14° 0030, 15° 1736, 16° 1310, 17° 2217, 18° 2311, 19° 4624, 20° 5696
El Primero
Cabeza: 6697
1° 6697, 2° 6647, 3° 7587, 4° 1987, 5° 0726, 6° 8387, 7° 9383, 8° 3553, 9° 7071, 10° 6624, 11° 7813, 12° 0771, 13° 6332, 14° 3378, 15° 0137, 16° 0449, 17° 1822, 18° 5283, 19° 4331, 20° 5821
La Matutina
Cabeza: 0508
1° 0508, 2° 4508, 3° 4846, 4° 1984, 5° 3720, 6° 5123, 7° 9915, 8° 0621, 9° 1716, 10° 4768, 11° 3640, 12° 8692, 13° 0452, 14° 3371, 15° 4278, 16° 0307, 17° 9072, 18° 2887, 19° 0447, 20° 2246
La Vespertina
Cabeza: 9226
1° 9226, 2° 8441, 3° 7575, 4° 6512, 5° 8002, 6° 0160, 7° 3519, 8° 1465, 9° 2577, 10° 2895, 11° 0721, 12° 6740, 13° 6961, 14° 1007, 15° 9339, 16° 5357, 17° 8337, 18° 6502, 19° 8249, 20° 8466
La Nocturna
Cabeza: 5196
1° 5196, 2° 0254, 3° 9763, 4° 5260, 5° 7974, 6° 1897, 7° 1273, 8° 1106, 9° 3117, 10° 4825, 11° 7107, 12° 6460, 13° 1904, 14° 6676, 15° 1315, 16° 1339, 17° 8658, 18° 3304, 19° 7143, 20° 0106
Quiniela de Provincia
La Previa
Cabeza: 5163
1° 5163, 2° 1334, 3° 9262, 4° 4139, 5° 4251, 6° 0914, 7° 4848, 8° 9957, 9° 3539, 10° 7783, 11° 2778, 12° 8963, 13° 1859, 14° 8580, 15° 0515, 16° 3630, 17° 5584, 18° 4893, 19° 2706, 20° 0454
El Primero
Cabeza: 3241
1° 3241, 2° 9909, 3° 9110, 4° 3441, 5° 3846, 6° 0615, 7° 9868, 8° 8897, 9° 4382, 10° 2560, 11° 7963, 12° 4475, 13° 9276, 14° 6377, 15° 6669, 16° 3914, 17° 3681, 18° 0499, 19° 7842, 20° 9576
La Matutina
Cabeza: 8640
1° 8640, 2° 3896, 3° 6048, 4° 5496, 5° 5603, 6° 4988, 7° 9905, 8° 1150, 9° 1163, 10° 4755, 11° 7069, 12° 4653, 13° 0655, 14° 8145, 15° 7748, 16° 8585, 17° 3796, 18° 7405, 19° 4944, 20° 8096
La Vespertina
Cabeza: 8809
1° 8809, 2° 4869, 3° 0383, 4° 0876, 5° 6294, 6° 4419, 7° 8557, 8° 8649, 9° 4996, 10° 3164, 11° 4510, 12° 7338, 13° 3272, 14° 0006, 15° 7468, 16° 5961, 17° 0269, 18° 9102, 19° 4719, 20° 4417
La Nocturna
Cabeza: 0945
1° 0945, 2° 2327, 3° 8316, 4° 9546, 5° 4040, 6° 8159, 7° 3053, 8° 7916, 9° 4548, 10° 9354, 11° 7599, 12° 1752, 13° 7196, 14° 4175, 15° 5793, 16° 6557, 17° 7193, 18° 2060, 19° 9075, 20° 0385
Quiniela de Córdoba
La Previa
Cabeza: 5956
1° 5956, 2° 8560, 3° 2024, 4° 5439, 5° 6782, 6° 8415, 7° 2693, 8° 4986, 9° 3624, 10° 6521, 11° 7570, 12° 1718, 13° 9206, 14° 5911, 15° 0385, 16° 7533, 17° 1808, 18° 2575, 19° 1582, 20° 7835
El Primero
Cabeza: 1019
1° 1019, 2° 5715, 3° 0251, 4° 2948, 5° 1625, 6° 9563, 7° 1278, 8° 0224, 9° 6849, 10° 8999, 11° 9478, 12° 3912, 13° 9064, 14° 8463, 15° 9888, 16° 0715, 17° 1775, 18° 8304, 19° 8281, 20° 6028
La Matutina
Cabeza: 4179
1° 4179, 2° 2488, 3° 7443, 4° 9601, 5° 4218, 6° 2124, 7° 0615, 8° 1147, 9° 3186, 10° 0685, 11° 4944, 12° 5665, 13° 7659, 14° 0570, 15° 6702, 16° 0042, 17° 8977, 18° 8820, 19° 3340, 20° 0405
La Vespertina
Cabeza: 2010
1° 2010, 2° 2311, 3° 9216, 4° 2525, 5° 6414, 6° 3396, 7° 0575, 8° 5036, 9° 0262, 10° 0935, 11° 4502, 12° 6886, 13° 9494, 14° 5005, 15° 8285, 16° 1422, 17° 3469, 18° 7552, 19° 3754, 20° 9233
La Nocturna
Cabeza: 2338
1° 2338, 2° 2733, 3° 7587, 4° 9997, 5° 9878, 6° 8280, 7° 8490, 8° 2097, 9° 7139, 10° 9720, 11° 7347, 12° 7492, 13° 7983, 14° 5331, 15° 3139, 16° 3676, 17° 4595, 18° 4840, 19° 6227, 20° 2788
Juego responsable
Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, comunicate con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.
Te puede interesar...
Leé más
Resultado de la Quiniela de la Provincia de Buenos Aires de HOY 6 de octubre de 2026
Resultado de la Quiniela de la Ciudad de HOY 6 de octubre de 2026
Resultado de la Quiniela de Córdoba de HOY 6 de octubre de 2026
Noticias relacionadas