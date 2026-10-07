Encuesta: la inflación dejó de estar al tope de las preocupaciones a nivel nacional y ahora es el desempleo

El trabajo de Management & Fit indica que los problemas de trabajo y el temor a perder el empleo volvió a estar al tope de la agenda por primera vez desde 2012.

Conservar el empleo es la principal preocupación a nivel nacional. La inflación pasó a segundo plano.

La desocupación se posicionó como el principal problema del país para los argentinos con un 19,8%, desplazando al aumento de precios y tarifas y alcanzando el primer lugar de las preocupaciones sociales por primera vez desde 2012 . Así lo reveló el último estudio de opinión pública de la consultora Management & Fit.

El dato figura en el último reporte de la consultora conocido este martes: "La desocupación es el principal problema del país para los argentinos con el 19,8%, (+2,2 pp julio), desplazando el aumento de precios y tarifas al segundo lugar (-3,5 pp julio)".

El trabajo agrega además: Siete de cada 10 personas dicen que su principal problema personal es de índole económica; entre los que figuran, la dificultad para llegar a fin de mes se mantiene en primer lugar , pero aumenta la falta de trabajo y el temor a perderlo, así como la dificultad para acceder a una vivienda. Por otro lado, el estudio indica que el 52,4% de las familias tiene dificultades para cubrir sus gastos.

En ese sentido, la directora M&F, Mariel Fornoni, confirmó este cambio de tendencia en el clima social. "Antes el principal tema era la inflación, luego fueron las tarifas, después el bajo salario. Pero hoy el principal tema es la desocupación, que subió 2,5 puntos respecto del mes pasado, lo que anuncia el malhumor social y la baja de las expectativas", explicó la analista.

A pesar del ascenso de la preocupación por el empleo, Fornoni aclaró que la tasa de desocupación actual no se ubica en niveles alarmantes, aunque advirtió que constituye un indicador crítico para el Poder Ejecutivo. «Lo constante es que la suma de los temas económicos se mantiene en el primer lugar entre las preocupaciones», acotó.

En el ámbito personal y familiar, el impacto económico muestra cifras significativas:

Sustento familiar: El 52,4% de los encuestados afirmó tener dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

Problemática individual: Un 70% indicó que su mayor complicación personal es de índole económica, encabezada por la dificultad para llegar a fin de mes, el temor a la pérdida del empleo y el acceso a la vivienda.

Percepción de la crisis: El 39% de la población considera que la situación económica actual es «complicada», un indicador con tendencia al alza desde julio.

Evaluación de la gestión y panorama político

El monitoreo refleja un leve ajuste en el nivel de respaldo a la gestión nacional, con una aprobación del 37% (0,5 puntos porcentuales menos que en julio) y una desaprobación que se ubica en el 58%.

Respecto del escenario electoral y político, Fornoni señaló que el desgaste gubernamental aún no es capitalizado por los sectores opositores. "Todos hablan de las elecciones, pero la verdadera elección la está llevando el gobierno contra sí mismo. Es el gobierno el que tiene que defender el título y generar la confianza para que la gente lo siga apoyando", concluyó.