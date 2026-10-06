Se viene la segunda edición del trail running de Mariano Moreno

La carrera, que combina deporte y naturaleza, se realizará el sábado 17 de octubre y contará con circuitos de 6, 12 y 21 kilómetros.

La localidad de Mariano Moreno se prepara para recibir la segunda edición de su trail running, una competencia que combina deporte, turismo y naturaleza en un escenario privilegiado de la provincia de Neuquén. La carrera se realizará el próximo sábado 17 de octubre y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

La propuesta permitirá recorrer los diferentes paisajes de la localidad a través de tres circuitos: 6K, 12K y 21K , cada uno con distintos niveles de dificultad. De esta manera, la competencia apunta tanto a corredores experimentados como a quienes buscan iniciarse en la disciplina y vivir por primera vez una experiencia de trail running.

Durante la presentación de la competencia, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves , destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a este tipo de iniciativas, que permiten promover la actividad física y, al mismo tiempo, descubrir los diferentes paisajes de Neuquén.

“Tenemos los mejores entornos naturales para que estas cosas sucedan”, señaló la ministra, quien puso en valor la posibilidad de que los neuquinos conozcan cada rincón de la provincia a través de actividades deportivas y turísticas.

En ese sentido, Esteves remarcó que conocer el territorio también contribuye a su preservación.

“Nadie puede cuidar lo que no conoce”, expresó al destacar la importancia de generar propuestas que permitan acercarse a los diferentes ambientes naturales de la provincia.

La ministra también señaló el impacto positivo que tendrá la carrera en Mariano Moreno y las localidades cercanas, especialmente por el movimiento de corredores y acompañantes que demandarán servicios de alojamiento, gastronomía y comercio.

Además, subrayó el trabajo que realiza la localidad para ampliar sus plazas de alojamiento formal, un aspecto que fortalece la oferta turística y brinda mayores posibilidades para quienes llegan a disfrutar de este tipo de acontecimientos.

El deporte como motor de las economías locales

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, resaltó el valor de las competencias deportivas como una herramienta para promover la actividad física y acercar a la comunidad a los distintos destinos neuquinos.

“Nosotros siempre promovemos la práctica de deporte y la práctica de actividad física, y estas carreras también nos dan el impulso para que todos los neuquinos y las neuquinas sigan conociendo nuestro territorio a través del deporte”, expresó. “Nosotros siempre promovemos la práctica de deporte y la práctica de actividad física, y estas carreras también nos dan el impulso para que todos los neuquinos y las neuquinas sigan conociendo nuestro territorio a través del deporte”, expresó.

Codermatz puso de relieve que este tipo de eventos también generan un movimiento que alcanza a las economías locales y regionales, al promover el turismo y movilizar a comercios y prestadores de servicios.

“Que sea el deporte el que nos una”, sostuvo, al remarcar la importancia de continuar generando propuestas que permitan conocer y recorrer la provincia.

Una carrera con distintos niveles de dificultad

El intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, indicó que esta será la segunda edición de la competencia e hizo hincapié en la convocatoria que genera entre corredores de la región y de distintos puntos de la provincia.

“Es una actividad que alberga a una gran cantidad de competidores de la región y, por supuesto, también de toda la provincia”, señaló. “Es una actividad que alberga a una gran cantidad de competidores de la región y, por supuesto, también de toda la provincia”, señaló.

La carrera de 21 kilómetros presenta la mayor exigencia técnica, con una dificultad considerada compleja y una altimetría que ronda los 760 metros.

Según explicó Huillipan, el circuito permite a los corredores medirse y prepararse para otras competencias que se desarrollan en la provincia, como el K42 de Villa La Angostura.

La distancia de 12K propone una dificultad media, mientras que los 6K están pensados como una competencia recreativa y familiar.

Más allá del desafío deportivo, los recorridos permitirán descubrir diferentes paisajes de Mariano Moreno, en un escenario donde la estepa patagónica se combina con el valle originado por el arroyo Covunco.

“En Mariano Moreno se encuentra eso distinto”, realzó el jefe comunal al referirse a la diversidad de escenarios, suelos y paisajes que ofrece la localidad para quienes practican este tipo de disciplinas.

La competencia se desarrollará, además, en un momento del año que ofrece condiciones favorables para disfrutar del entorno natural y anticipa la temporada estival en la provincia.

Mariano Moreno se prepara para una nueva edición de su trail running: La localidad será escenario de la segunda edición de una carrera que combina deporte y naturaleza. Se realizará el sábado 17 de octubre y contará con circuitos de 6, 12 y 21 kilómetros,… dlvr.it/TVnWpz pic.twitter.com/YJaKSQDKHz — Neuquén Informa (@NeuquenInforma) October 5, 2026

En la conferencia de presentación también participaron el subsecretario de Turismo provincial, Sergio Sciacchitano, y autoridades del gobierno de Mariano Moreno.

Una jornada para correr, disfrutar y descubrir Mariano Moreno

Para esta segunda edición, la organización ya cuenta con alrededor de 200 inscriptos y más de 300 preinscriptos, según informó Huillipan, quien estimó que en los próximos días se completarán nuevas inscripciones.

La propuesta invita a vivir una jornada diferente, donde el desafío deportivo se combina con la posibilidad de compartir en familia y descubrir los paisajes de la localidad.

Con distancias destinadas a distintos niveles y un escenario natural que combina estepa, valle y diferentes tipos de terreno, Mariano Moreno se prepara para recibir a corredores y acompañantes el próximo 17 de octubre.

Las inscripciones continúan abiertas para participar en las modalidades de 6K, 12K y 21K, y formar parte de una jornada que propone disfrutar del deporte, la naturaleza y los paisajes neuquinos.

Quienes quieran participar pueden completar el formulario disponible en el sitio oficial de inscripción de la competencia.