Una diputada libertaria propone castigar los insultos en el Congreso con descuentos en los sueldos

Mercedes Llano presentó un proyecto que contempla sanciones económicas para los legisladores que agravien a otros diputados o asistentes durante las sesiones.

Una diputada libertaria impulsa un proyecto para sancionar con descuentos salariales a los diputados que insulten o agravien en el Congreso.

Una diputada de La Libertad Avanza propone aplicar descuentos en los sueldos de los legisladores que insulten o agravien a otras personas dentro del Congreso de la Nación. La iniciativa busca establecer consecuencias económicas frente a determinadas conductas durante la actividad parlamentaria.

El planteo apunta a que las sanciones puedan aplicarse de manera inmediata ante situaciones de agresión verbal, insultos o agravios dentro del recinto , con consecuencias económicas concretas para quienes incurran en este tipo de conductas durante las sesiones.

La propuesta fue presentada por la diputada libertaria Mercedes Llano , quien explicó los detalles del proyecto.

Los detalles del proyecto libertario

La diputada explicó el proyecto durante una entrevista con Infobae. Llano precisó que el texto lo presentó como representante del Partido Demócrata, fuerza que preside a nivel nacional, aunque integra el bloque de La Libertad Avanza.

La legisladora vinculó la propuesta con su experiencia previa en la Legislatura de Mendoza. “Yo he sido legisladora por la provincia de Mendoza, una provincia donde la solidez institucional, si bien se ha deteriorado, cuenta con otra calidad”, afirmó.

Sobre el funcionamiento del debate parlamentario mendocino, Llano describió: “Tiende a darse en términos de tolerancia, de mucho respeto, y se impone el legislador por la firmeza de sus convicciones y la solidez de sus argumentaciones”.

Cómo funcionará la suspensión de sueldos

La diputada situó la iniciativa frente a episodios registrados en el recinto. “Ante la seguidilla de insultos, de falta de respeto hacia el resto de los legisladores, hacia las autoridades de la Cámara, la semana pasada hubo una que revistió una enorme gravedad”, sostuvo.

Llano planteó que el sistema vigente no ofrece una respuesta efectiva. “Hoy lo que sucede es que finalmente no se aplica ninguna sanción. Están previstas algunas sanciones, como los llamamientos, la prohibición de la palabra, pero en los hechos son realmente muy remotas”, dijo.

Según detalló, la propuesta evita la creación de una nueva instancia disciplinaria. “Es una sanción inmediata que no implica la conformación de ningún tipo de comisión que pueda implicar eventualmente la dilación o el no tratamiento de esa sanción”, señaló.

La diputada indicó que el procedimiento se activaría mediante una decisión del cuerpo legislativo. “Un diputado que insultase, que denigrase a un compañero o a personas que estuviesen presentes en una comisión o en el recinto, directamente se somete a una votación para una eventual sanción”, explicó.

Mercedes Llano, diputada nacional La Libertad Avanza.

La pena prevista contempla la suspensión de haberes por un mes ante un primer episodio. “La quita de la dieta por un mes” sería la consecuencia por un insulto o agravio, según describió Llano.

Para los casos de reiteración, el proyecto eleva el alcance de la medida. “Si ese tipo de conducta se reiterase, entonces la suspensión se extiende por tres meses o si fuese acompañada por una agresión de naturaleza física”, precisó.

Al referirse al criterio para determinar qué conductas deberían ser sancionadas, Llano mencionó “expresiones soeces, también denigrantes, insultos”. Y añadió que, cuando el hecho ocurra en el recinto, la cuestión deberá someterse a votación.

La diputada indicó que la persona cuestionada tendría oportunidad de responder antes de la resolución. “La persona a quien se cuestiona tiene una cantidad de minutos para defenderse”, afirmó.

El reglamento actual habilita la retractación, pero Llano propuso que no alcance para dejar sin efecto la medida. “Aunque se retracte, lo mismo hay que aplicar la sanción”, sostuvo.

Insultos y forcejeos: el antecedente que reavivó el debate sobre las sanciones en Diputados

La iniciativa de Mercedes Llano se da en el marco del fuerte cruce registrado en Diputados el pasado 30 de septiembre durante el debate por el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre Malvinas, que estuvo marcado por insultos, gritos y forcejeos entre legisladores.

Todo ocurrió durante el plenario de las comisiones que analizan la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, en medio de la conmoción que generó el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras. En un clima muy caliente, casi se levanta el plenario sobre el proyecto.

A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo.Papelón de los violentos de siempre. https://t.co/03SVJ035J3 — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) September 30, 2026

La tensión comenzó cuando exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.

En ese momento, abruptamente, Juan Grabois lo fue a increpar. También les lanzó varios insultos a los oficialistas, pero también hubo forcejeos entre diputados y el cruce de un kirchnerista con un empleado de seguridad.

Aunque estaba de espaldas a ella, el diputado libertario Jairo Guzmán se dio vuelta en su silla y constantemente le decía cosas desde atrás a Bregman, quien le respondía más de una vez -por el micrófono-, pero él continuaba. Hasta que, en un momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois atravesó la sala y fue directamente a increparlo.

Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

En medio de la polémica y tras conocerse las imágenes, Guzmán usó sus redes sociales para cruzar al referente de Unión por la Patria: "A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo. Papelón de los violentos de siempre", afirmó.

Por su parte, Grabois arremetió: "Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo".