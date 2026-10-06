Neuquén La Mañana Mari Menuco En 15 fotos, el Mari Menuco Run convirtió las bardas y el lago en una postal de deporte y aventura

Corredores de distintas edades participaron de una jornada con cuatro distancias, circuitos de trail, música y un atardecer especial. Agregar LM Neuquén a







En 15 fotos: El Mari Menuco Run convirtió las bardas y el lago en una postal de deporte y aventura.

Este sábado, el paisaje del lago Mari Menuco se transformó en el escenario de una jornada deportiva que combinó aventura, naturaleza y encuentro. El Mari Menuco Run reunió a corredores de distintas edades y niveles en un recorrido entre bardas y cañadones, con el lago como protagonista de fondo.

La propuesta tuvo cuatro distancias: 8K, 15K, 25K y una categoría Kids, pensadas para que tanto quienes recién se animan al trail como los corredores con experiencia pudieran encontrar su propio desafío. La competencia contó con el acompañamiento de la provincia del Neuquén y tuvo como uno de sus principales atractivos el entorno natural, con circuitos que permitieron disfrutar de las características particulares de la zona.

Pero la jornada fue más que una carrera. El deporte se mezcló con la música, el encuentro entre familias y corredores y el atardecer sobre el lago, en una postal que le dio un cierre especial al evento. Agradecemos las fotos a la organización del evento.